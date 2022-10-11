美國2眾議員訪團今來台　將拜會蔡英文、顧立雄

▲外交部竭誠歡迎美國聯邦眾議員兩個訪問團抵達台灣訪問。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部表示，美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）及聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）於本月11日至13日分別率團來台訪問；訪團成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）及凱希力（Kai Kahele, D-HI），兩團共由4位聯邦眾議員組成。外交部對前述美國聯邦眾議員的到訪表達誠摯歡迎。

外交部說明，兩個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部表示，來訪的4位聯邦眾議員均為台灣在美國會的重要友人，舉凡在籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、台美洽簽自由貿易協定、以及台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等重要議題上，均堅定為台灣發聲。其中溫斯卓普眾議員曾共同提出《提升台美戰力互通性法案》（To express the sense of Congress on interoperability with Taiwan）、莫頓眾議員則曾共同提出《台灣民主防衛租借法案》（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），更充分顯示兩位眾議員對台灣安全的關心與支持。

外交部表示，本年10月已有3個美國國會議員團來訪，在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持，相信此行將能讓4位議員進一步瞭解我國現況，以利未來在美國國會持續支持深化台美在各領域的友好合作關係。