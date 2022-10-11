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俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死　外交部譴責「邪惡」：血腥非人道

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯軍方10日朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11死、64傷，多國已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。外交部發言人歐江安11日指出，台灣對俄國予以強烈譴責，俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府恣意戕害人權的邪惡本質。

歐江安今天上午在外交部例行記者會表示，俄羅斯於10月10日起以飛彈無差別襲擊烏克蘭首都基輔及全國各大城市非軍事目標，並企圖摧毀烏克蘭的能源基礎設施，造成烏國無辜平民大量傷亡與巨大損失，台灣對俄國違反聯合國憲章以和平方式解決爭端原則，並構成《羅馬規約》戰爭罪及侵略罪等暴行，予以強烈譴責。

歐江安並指，對於遭受俄國無端攻擊而失去家人的烏克蘭家庭，我國政府表達誠摯哀悼及由衷慰問，俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府以武力非法擴張、侵略踐踏他國領土、恣意戕害人權的邪惡本質；台灣再次堅定支持民主陣營一致反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，矢言共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以維護全球的和平與穩定。

歐江安說，我國政府鄭重呼籲俄羅斯尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，儘速以和平及理性的對話化解爭議；台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，與理念相近國家深化合作，採取必要的因應作為，協助烏克蘭守土衛國，讓烏克蘭人民早日恢復往昔平靜的生活。

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