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駕殲-20空訓「兩次擊落」金頭盔飛行員：飛到後半腦袋都要當機了

▲解放軍空軍殲-20戰機空中對戰訓練,金頭盔。（圖／翻攝環球網）

▲解放軍空軍殲-20戰機空中對戰訓練。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍「強軍先鋒飛行大隊」大隊長高中強是一名有著「金頭盔」稱號的頂級飛行員，在以往的「空戰」模擬及對抗中，他總是將對手打得毫無還手之力。不過，解放軍空軍換裝殲-20戰機後，他卻在一次空訓中，被隊內的年輕飛行員胡佳梁「擊落兩次」，讓高中強感受到與以往不同的壓力。

▲解放軍空軍殲-20戰機空中對戰訓練,金頭盔。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，「擊落」高中強的飛行員名叫胡佳梁，面對自己的大隊長，胡佳梁一點也不手軟，連續「擊落」對方兩次，「我們所有的飛行員上天都有那個勁頭，我可以被命中，但是對方也必須被命中，因為我們盯著單位的最高水平去練。」

胡佳梁也透露新一代戰機殲-20的高強度訓練之苦，他提到，每次「空戰」對抗訓練，飛行員都要承受7至8個G的載荷（重力），也就是說，相當於七、八倍的自身體重壓在飛行員身上。

▲解放軍空軍殲-20戰機空中對戰訓練,金頭盔。（圖／翻攝環球網）

胡佳梁表示，飛行動作越急劇，飛行員要承受的G力就越大，在做某些飛行動作時，重力甚至高達九個G，在飛行員的身上，還會出現出血點，此外，大腦很容易供血不足，導致灰視和黑視，「我們需要處理的資訊非常多，飛到後半程，感覺腦袋可能要當機了，CPU不夠用，可能要燒掉了。」

胡佳梁強調，每個飛行日來臨時，每名飛行員都要飛行多架次，每架次飛行時數多達數小時，因此，結束飛行後，飛行員的臉上都會有明顯的氧氣面罩痕跡，同時，貼身衣物也都會濕透，往往每位飛行員都會在進場前帶兩三套衣服替換。

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