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陸鼓勵大學生當兵　甘肅獎勵每人4.6萬、最高可貸款千萬

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍軍隊。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸鼓勵大學生踴躍當兵，甘肅近日就發布政策，實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，畢業生發放7000元（人民幣，下同，約新台幣3.1萬元）或1萬元（約新台幣4.6萬元）；在校生發放5000元或7000元。

據《澎湃新聞》報導，近日印發的《甘肅省激勵大學生等參軍入伍政策措施》指出，在落實好國家有關徵兵政策的基礎上，實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，大學本科畢業生（編按：學士學位獲得者）發放1萬元、專科畢業生發放7000元獎勵金；在校生（含新生）按照本科7000元、專科5000元發放獎勵金。

措施指出，從甘肅省入伍的普通本科畢業生退役後，所在高校具備碩士研究生推免資格的，在退役2年內應獲得推薦免試該校碩士研究生資格。

其他福利還包括退役後自主創業的大學生，享受稅收優惠，3年內免繳行政事業性收費；符合支持條件的創業者，可申請不超過20萬元的創業擔保貸款；符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元（約新台幣1333萬元）的創業擔保貸款。

此外，從甘肅省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層項目人員共享10%~15%的公務員定向招錄計畫；基層專職人民武裝幹部招錄計畫安排40%的名額，定向招錄從甘肅入伍的退役大學畢業生士兵；已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。

措施指出，全省每年拿出國有企業招聘總數「不低於5%」的職缺，用於招聘從甘肅入伍的退役大學畢業生士兵。

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