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薪火相傳！勇鷹高教機與F-5國慶衝場　蔡英文繳「國機國造」成績單

記者蘇晏男／台北報導

總統府今（10日）舉辦國慶大典慶祝雙十節，上午8時55分起由葛萊美獎得主「八歌浪Pakelang」及國軍聯合樂隊暨三軍儀隊先後為活動揭開序幕；北一女樂儀旗隊表演結束後，2架F-5F戰機與1架勇鷹高教機組成大雁隊形，衝場飛越總統府上空，成為活動最大亮點之一。

▲▼勇鷹高教機、F-5E戰機國慶衝場。（圖／記者黃克翔攝）

▲勇鷹高教機、F-5E戰機國慶衝場。（圖／記者黃克翔攝，下同）

此次是國人研發自製的勇鷹高教機首度參與國慶典禮，它與F-5F戰機自新竹空軍基地起飛後，在北部外海待命區等待衝場，隨後自淡水河口飛入市區，一路沿河畔飛越總統府前廣場。由於國軍規畫113年第四季完成以勇鷹高教機汰除F-5E/F戰機的作業，此次的共同衝場除象徵「薪火相傳」，也展現總統蔡英文「國機國造」成績單。

美國諾斯洛普公司（Northrop Corporation）1962年推出F-5A/B輕型戰機，到了1970年代推出強化對地攻擊能力的F-5E/F型戰機。儘管F-5系列戰機未成為美軍主力戰機，但其性能優異、操作成本低，成美國在冷戰時期供應與軍援盟邦的主要機種，也授權中華民國製造。

受到美軍越戰政策影響，我軍應美方要求將50架F-5A/B戰機交由越南空軍使用，美軍則提供最新型F-5E/F戰機補足我空軍戰機的不足，之後由諾斯洛普授權航發中心（現改制為漢翔公司）生產，至今守衛我國空域40餘年。

▲▼勇鷹高教機、F-5E戰機國慶衝場。（圖／記者黃克翔攝）

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