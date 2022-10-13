打高端成出國赴日障礙　王必勝：持續和日方溝通、等WHO認可

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起台灣重起國門，返國改採0+7不再需要居家檢疫，許多人等不及出國旅遊，但日本目前仍未將高端疫苗放入認證明清單，也成為出國一項阻礙。指揮官王必勝今日表示，外館等相關單位正持續向日方溝通，另一方面，高端參與WHO團結試驗，也還在等待結果。

高端造成出國障礙，資深媒體人周玉蔻今在廣播節目上狂轟高端害自己變「倒楣族」，因日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，還須花3500做PCR才能入境；她呼籲高端公司應更加積極向WHO申請，而非躲在背後數鈔票，把責任推給衛福部。

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王必勝回應時首先強調，並非打高端不能去日本，而是必須持有入境前72小時的PCR才能入境，除非接種過三劑日方認可的疫苗，才可以免除。

王必勝指出，日本並不是拒絕承認高端，而是其規則是承認「世界衛生組織(WHO)認可的疫苗」，高端公司也曾向WHO申請緊急認證要求，另外參與WHO團結試驗也還在進行中，然而其主導權在WHO，還在等相關結果。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

高端方面今日也出聲明指出，高端新冠疫苗依循台灣法規單位之標準進行開發，為台灣認可之正式EUA疫苗；日本入境檢疫要求並非藥證申請審查，不屬於廠商主動向日本政府藥監單位提出申請之事項。

因此，高端疫苗已於9月份提供疫情指揮中心相關文件，並陸續提供其他補充資料，協助政府部門進行溝通。高端疫苗將配合台日雙方政府持續協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。

至於國際認證進度方面，高端新冠疫苗因良好的研發成果受到WHO肯定，進而入選團結試驗疫苗(STV)，由WHO主導執行全球臨床三期，目前靜待其公佈臨床結果；此外，高端疫苗也自行於國外執行免疫橋接三期試驗。

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