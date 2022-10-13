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打高端成出國赴日障礙　王必勝：持續和日方溝通、等WHO認可

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起台灣重起國門，返國改採0+7不再需要居家檢疫，許多人等不及出國旅遊，但日本目前仍未將高端疫苗放入認證明清單，也成為出國一項阻礙。指揮官王必勝今日表示，外館等相關單位正持續向日方溝通，另一方面，高端參與WHO團結試驗，也還在等待結果。

高端造成出國障礙，資深媒體人周玉蔻今在廣播節目上狂轟高端害自己變「倒楣族」，因日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，還須花3500做PCR才能入境；她呼籲高端公司應更加積極向WHO申請，而非躲在背後數鈔票，把責任推給衛福部。

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王必勝回應時首先強調，並非打高端不能去日本，而是必須持有入境前72小時的PCR才能入境，除非接種過三劑日方認可的疫苗，才可以免除。

王必勝指出，日本並不是拒絕承認高端，而是其規則是承認「世界衛生組織(WHO)認可的疫苗」，高端公司也曾向WHO申請緊急認證要求，另外參與WHO團結試驗也還在進行中，然而其主導權在WHO，還在等相關結果。

▲▼10/13中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

高端方面今日也出聲明指出，高端新冠疫苗依循台灣法規單位之標準進行開發，為台灣認可之正式EUA疫苗；日本入境檢疫要求並非藥證申請審查，不屬於廠商主動向日本政府藥監單位提出申請之事項。

因此，高端疫苗已於9月份提供疫情指揮中心相關文件，並陸續提供其他補充資料，協助政府部門進行溝通。高端疫苗將配合台日雙方政府持續協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。

至於國際認證進度方面，高端新冠疫苗因良好的研發成果受到WHO肯定，進而入選團結試驗疫苗(STV)，由WHO主導執行全球臨床三期，目前靜待其公佈臨床結果；此外，高端疫苗也自行於國外執行免疫橋接三期試驗。

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