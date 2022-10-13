移工借錢驚見「人體金庫」　電線勒殺月入70萬仲介下場出爐

▲力姓外籍移工涉嫌謀殺仲介張姓男子後洗劫財物，遭檢方依強盜殺人罪嫌起訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

外籍移工力姓男子疑因貪圖張姓男子的現金和金飾，於晚間潛入張男住處，不但以木棍痛毆、還將他以電線繞頸和衣物封口，造成張男窒息身亡，得手10多萬現金和金飾，逃逸近40小時後落網；檢方經偵經偵查終結，確認力男一人犯下本起凶案，並依強盜殺人罪嫌將他提起公訴。

據了解，遇害的61歲張姓男子生前從事移工仲介，月入可達6、70萬，平時也向鄰居自稱很有錢，而其住處出入複雜，經常有移工進出，卻在8月9日上午被其胞姊發現陳屍自家客廳，雙手腕、脖子都遭電線綑綁，脖子甚至被綁在椅腳上，全身被打得傷痕累累，死狀甚為悽慘，警方追查38小時候將嫌犯力男逮捕歸案。

起訴書指出，力男為泰國籍移工，因與張男有金錢借貸往來而相識，知悉張男位在南投市住處存放有一定數量之金飾及現金，竟起貪念，於8月8日晚間獨自騎乘電動自行車前往張男住處，先以木棍毆打，再用手掐、電線纏繞頸部、衣物塞住嘴巴等方式，造成張男當場窒息死亡，並大肆搜刮張男身上及屋內之金飾、10餘萬元現金等財物後逃逸。

南投地檢署當天獲報後即指派檢察官王元隆指揮南投警分局組成專案小組，仔細過濾分析比對現場周邊之監視器，迅速鎖定涉有重嫌的力男，於案發後38小時將其拘提到案，且搜索扣得金飾等相關證物。

起訴書提及，力男到案後即使遭聲押獲准，仍未全然坦承犯行，甚至故佈疑陣、卸責於不詳共犯；但經專案小組查證多名證人、進行行動電話數位採證、生物跡證採驗、擴大監視器清查範圍等，確認本案為力男1人獨自所為；今偵結後，檢方認為力男涉犯《刑法》第332條第1項之強盜殺人罪嫌，向南投地方法院提起公訴。