少婦揪團亂棒打死人　律師涉教唆「凶器丟山區」遭起訴

▲林雅婷(右)找弟弟等人教訓打死者吳男爆案外案，辯護律師涉嫌教唆滅證遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北離婚少婦林雅婷因收到吳男傳淫穢訊息調戲侮辱，林女弟弟和前男友，分別叫人幫忙教訓吳男，吳男睡夢中慘遭亂棒痛毆，被打到頭破血流6天後死亡，林女等6名成年人分別被判刑4年到10年，檢警循線查出，律師康智皓竟然在事發後，教唆被告把行兇用鐵棒丟棄，台北地檢署11日依湮滅證據罪起訴康、鐘姓女子2人。

本案死者吳姓男子原本和林女、林女老公同住，後來林女離婚，老公搬家，只剩下吳男與林女同住，2021年4月5日深夜11點多，吳男突然傳LINE給林女說要「X到妳喊不要」、「用力的往妳子宮裡內射」，林女前夫不相信吳男會做這種是，林女的弟弟林宜辰和在大陸的前男友則氣得找人來教訓吳男。

隔天凌晨，林女姊弟等一行8人，就分持球棒、鐵條、甩棍，將正在房內睡覺的吳男叫醒後，亂棒加上拳打腳踢，把吳男打到外傷性顱骨骨折，奄奄一息，眾人商量由林女報案，謊稱吳男自己突然抓狂，不斷用頭去撞牆而倒地不起，警方一度被誤導，到場將吳男送醫。

▲死者吳男傳送不雅訊息引發殺機。（資料照／讀者提供）

最後吳男無法自主呼吸，家屬忍痛同意拔掉維生器統，林宜辰投案企圖扛則，被檢警查出全案始末，雖然事後被告共賠償吳男家屬288萬元，仍被台北地院依傷害致死等罪，依犯行情節判6名成年被告4年到10年不等有期徒刑，案經上訴高院駁回，另2名少年已移送少年法庭處理。

而在檢警追查這起騷擾簡訊引起的命案同時，意外發現，林宜辰的委任律師康皓智，竟然私下叫林宜陳的女友鐘詩穎，把林男使用的鐵棍丟到新店山區，警方後來循線找回鐵棍，在上面驗出明顯的血跡反應，檢察官調查後，再依湮滅證據罪起訴康皓智以及鐘詩穎2人。