黃珊珊稱「一年多未討論排煙」是胡說八道？　花敬群：當然是啊！

▲立委莊瑞雄質詢花敬群。（圖／翻攝自國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

內政部通過大巨蛋排煙測試審查，預計明年6月可完工。對於前台北副市長黃珊珊批評，內政部一年多來從未討論到排煙，「到底誰在操作？」內政部次長花敬群13日備詢時，被問及這樣的說法是否胡說八道，花表示，「當然是啊！」他指出，消防署審查小組開五次會議，前三次只有一位消防局技正出席，北市府都不派員參加，內部消息的傳遞當然會有問題。

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因內政部的防火性能審查尚未通過，因此今年開幕確定跳票。但台北市體育局長李再立11日透露，大巨蛋可望於明年6月試營運、9月正式營運；花敬群也於深夜發文指出，排煙檢測是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。

對於大巨蛋爭議，黃珊珊指出，此案送過去已經一年多，如果中央內政部審查、台建中心審查完畢，內政部要核備，若核備有意見可早點說，但一年多無聲無息，一直吵哪裡是避難層，本來稱地方政府可以認定，後來又說有疑義要補資料，這些都是討論避難層部分，從來沒有討論到排煙，「有問題的話可以一次說清楚，到底誰在操作？」

立委莊瑞雄13日質詢時表示，只要是重大建設，地方提出的需求，中央幫助地方共同完成，這對民眾都是好事一件，昨天花敬群發那篇長文後，柯文哲說他不忍了、七月份前市長郝龍斌則說，若不是柯文哲搗蛋，大巨蛋早就完成了、分潤的部分遠雄也灌水。北市府昨天回應太弱了，也不道德，把責任都往中央推。

對此，花敬群回應，避難層是上一個議題，因為北市府一直不願意認定地下室也可以當作避難層，內政部幾次要求後，最後由建管處做最後回應，雖然話題是由市府高層衍生，逼著建管處最後回文確定，確定之後，主管機關當然就認同，今天地方政府是主要審查機關，一年多來回終於確認。

花敬群表示，新的問題是防火測試，消防署審查小組開五次會議，北市府都不派員參加，內部消息的傳遞當然會有問題，3、5、7、8、9月開了五次審查小組，邀請建管處、都發局、消防局參加，但前三次都只有一位消防局技正參加，排煙設備審查當然會跟防火避難相互接軌，建管處跟都發局有義務了解。

花敬群指出，自己主持都委會的時候，若是重大的案子可能柯文哲都會親自出席，而且這是中央地方要一起合作，審查遠雄公司是否符合規定，直到今年8月25日的第四次會議，台北市消防局派副局長、建管處跟都發局也派人，才開始收斂意見，9月底才確定方案可行，10月11日大會通過。

對於花敬群說法，莊瑞雄質疑，所以是黃珊珊說一年多來無聲無息、從來不討論排煙是胡說八道？

花敬群略為激動表示，「當然是啊！」，為什麼北市府一直站在遠雄的角度說話，而不是站在一個地方主管機關的角度要求？這是一個全國關心的公共議題，地方主管機關是這樣的態度讓人很憂心，通過的是燃煙測試的方法，後續北市消防局要接手，做消防設備的再檢查、燃燒測試，他的態度是什麼？是為公安把關？還是輕輕帶過？