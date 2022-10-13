社宅8年20萬戶能達標？　徐國勇有信心：就像準備聯考

▲內政部長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政部2日公布最新數據，房價所得比（又稱購屋痛苦指數）創新高，也讓社宅興辦進度成為關注焦點，過去總統蔡英文曾喊8年20萬戶社宅，對於外界質疑規劃牛步，內政部長徐國勇13日表示，就像準備聯考一樣，前面3年都是在準備讀書等等，蓋社宅也要盤整土地的時間，後續會加速完成。

內政部2日發布最新房價負擔能力指標，今年第2季全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，等於購屋人近四成家庭收入必須拿來繳房貸，創下新高，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。

在房價所得比（又稱購屋痛苦指數）方面，全國從第1季9.58倍，第2季上升到9.69倍，等於平均要不吃不喝9.69年才買得起房，同樣創下新高。

徐國勇13日到內政委員會備詢，立委李德維指出，總統蔡英文過去喊出8年20萬戶社宅，到底2024年可以發包幾戶、完成幾戶？

對此，徐國勇表示，若把20萬戶除以8年，好像1年要蓋多少戶才達標，但其實不是這樣，興辦社宅前期需耗費較長時間準備，包含盤整土地等，就像準備聯考，前面三年都在讀書，盤整好就會開始蓋，後續就會加速完成。