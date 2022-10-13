李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

▲前中研院院長李遠哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

前中研院長李遠哲日前接受媒體專訪，他痛批民進黨二次執政後加速腐敗，更已無法與蔡英文溝通。對此，國民黨前台北市議員羅智強表示，李遠哲過去是民進黨的神主牌，如今天講出這樣的言論可見李是非常痛心，更直言，李的言論，「雖然遲到，但總比不到好」。

李遠哲接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪時，直言民進黨二度執政、得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，蔡政府的能源政策錯誤不斷，2人過去針對環境議題交換意見時，蔡英文脫口而出「2024年後不是她的事」，令李遠哲擔憂不已，稱無法與蔡英文溝通。

羅智強今（13）日出席新黨市議員侯漢廷新書發表會，會前他接受媒體訪問時提到，他聽到李遠哲的言論時第一反應是「驚悚、毛骨悚然」，蔡英文對於資政不尊重到這種程度，意見不合就去掉，還說2024以後的事不關她的是，怎麼會有這麼不負責任的總統？

羅智強說，李遠哲過去可是民進黨的神主牌，以前李遠哲多支持民進黨，今天說出這樣的話，可見李遠哲是非常沉痛說出來的。蔡英文任期快結束了，可以看到她的沒有前瞻、沒有遠見，全部只是因為權利而服務的政見，現在台灣慢慢付出代價了，從能源政策就已經可以看到，中南部三天兩頭停電，停電到已經習慣變成第三世界了，這在過去從未發生過的事情，現在台灣一一發生、一一印驗，「李遠哲的言論，雖然遲到，但總比不到好」。

