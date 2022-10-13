　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／4個月役男憂收結訓令非退伍令　國防部：依年次「不必補役期」

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台海情勢緊張，國防部規畫調整義務役役期應對。針對役期延長，4個月軍事訓練役未來是否得補役期？國防部發言人孫立方13日表示，目前國防部初步規劃沒有補兵役的問題；但他也說，4個月役期調整還沒完全定案。

國防部今天召開記者會，對於媒體詢問軍事訓練役役男拿到的是「結訓令」而非「退伍令」，憂心兵役延長後須補兵役，孫立方回應，兵役制度調整目前還在籌備階段，由於涉及各部會的工作，影響非常廣泛，國防部在整個籌備過程中，包括計畫內容、各方面的準備，都用鎮密態度跟行政院相關部會研討跟配合。

孫立方強調，4個月役期調整還沒完全定案，不過按照目前初步規劃，沒有補兵役問題，「因為是按照年次來區分」。

孫立方也說，在相關區域環境態勢升高之際，已經可以看出來4個月役期，沒辦法讓一個士兵符合現在作戰需求，所以後續的調整，也是配合當時敵情威脅、區域環境變化來做調整。一年會有一個週期性，當士兵由民轉兵，可以受比較完整的週期訓練，這是依據經驗，總結以後得出的規劃購想。 

民進黨立委王定宇昨天也在立院質詢國防部長邱國正，詢問目前同年次的人，已經接受軍事訓練役的年次，未來不管義務役變革為何，基本上不會受影響，體位沒有影響、役期也沒有影響？邱國正表示，「都沒有影響。」現在軍事訓練役的資格，將來役期延長以後，一樣服4個月；所以將來會有一個曲線，「一開始延長兵役的人很少，接著逐年增加；原本4個月的很多，然後會慢慢減少」。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／25歲騎士停等紅燈　遭水泥車輾爆頭慘死
蔡英文「一句話」李遠哲氣得快發瘋：無法再溝通
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

大巨蛋市府包庇？黃珊珊嗆花敬群：別當競選總幹事

議員陪陳時中聊天　曝他苦笑嘆：選舉「要常講一些不想講的話」

蔣萬安諷「西瓜」　黃珊珊：任何形容詞評價候選人都不恰當

劉建國一人對抗「整個張家」　自嘲雞婆又臭屁拚翻轉雲林

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

陳時中稱碰到抉擇更多　黃珊珊：他的抉擇都沒把人民放在心裡

陸港澳旅遊警示燈號降至「黃色」　陸委會：部分省市仍有疫情

特斯拉列政府採購「不受歡迎產品」？　民進黨團建議依法行政

蔣萬安、黃珊珊將合體吳子嘉　她嘆「毀三觀」：律師跟造謠者站一起？

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

大巨蛋市府包庇？黃珊珊嗆花敬群：別當競選總幹事

議員陪陳時中聊天　曝他苦笑嘆：選舉「要常講一些不想講的話」

蔣萬安諷「西瓜」　黃珊珊：任何形容詞評價候選人都不恰當

劉建國一人對抗「整個張家」　自嘲雞婆又臭屁拚翻轉雲林

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

陳時中稱碰到抉擇更多　黃珊珊：他的抉擇都沒把人民放在心裡

陸港澳旅遊警示燈號降至「黃色」　陸委會：部分省市仍有疫情

特斯拉列政府採購「不受歡迎產品」？　民進黨團建議依法行政

蔣萬安、黃珊珊將合體吳子嘉　她嘆「毀三觀」：律師跟造謠者站一起？

女房東突然失蹤！警在公寓冰箱找到「人類屍塊」　遭房客殺害分屍

外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

失守萬三遭疑國安基金怕賠縮手　財長「損益不是護盤主要目的」

255萬起！TOYOTA「新GR Supra」在台上市　自排漲2萬、引進3新色

朋友凍死異鄉　夫妻檔詐保2千萬還逼他老父簽3500萬本票

翁遭小貨車當街撞死...現場距家僅公百尺　竟是大武鄉長之父　

快訊／彰化水泥泵浦車剎車失靈！高速衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

芋頭控喝不停！最新「芋頭奶昔」手搖飲來了　還加手作豆花

媽叫兒拿垃圾桶整阿祖 逃跑到一半劇情神反轉

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

快訊／4個月役男憂收結訓令非退伍令　國防部：依年次「不必補役期」

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

林義豐台南看板又虧雞了　網傻：看起來超自豪

更多熱門

相關新聞

台海環演後！中共軍艦每日侵擾我周邊海域　兵力從2艘增加到5艘

台海環演後！中共軍艦每日侵擾我周邊海域　兵力從2艘增加到5艘

國防部長邱國正12日出席外交及國防委員會，報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」，國防部專案報告指出，近年來共艦由不定期派遣改為定期巡弋，更擴大範圍至我國西南及彭佳嶼以北海域。在8月聯合軍演後，每日固定在我國周邊海域巡弋的共艦更由兩艘變為五艘。

快訊／稱4個月兵沒戰力　邱國正：1年才能訓練出戰鬥兵

快訊／稱4個月兵沒戰力　邱國正：1年才能訓練出戰鬥兵

兵役延長　PTT一面倒支持「4個月兵回去捕時數」

兵役延長　PTT一面倒支持「4個月兵回去捕時數」

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

關鍵字：

國防部軍事訓練役兵役國軍義務役孫立方

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面