快訊／4個月役男憂收結訓令非退伍令　國防部：依年次「不必補役期」

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台海情勢緊張，國防部規畫調整義務役役期應對。針對役期延長，4個月軍事訓練役未來是否得補役期？國防部發言人孫立方13日表示，目前國防部初步規劃沒有補兵役的問題；但他也說，4個月役期調整還沒完全定案。

國防部今天召開記者會，對於媒體詢問軍事訓練役役男拿到的是「結訓令」而非「退伍令」，憂心兵役延長後須補兵役，孫立方回應，兵役制度調整目前還在籌備階段，由於涉及各部會的工作，影響非常廣泛，國防部在整個籌備過程中，包括計畫內容、各方面的準備，都用鎮密態度跟行政院相關部會研討跟配合。

孫立方強調，4個月役期調整還沒完全定案，不過按照目前初步規劃，沒有補兵役問題，「因為是按照年次來區分」。

孫立方也說，在相關區域環境態勢升高之際，已經可以看出來4個月役期，沒辦法讓一個士兵符合現在作戰需求，所以後續的調整，也是配合當時敵情威脅、區域環境變化來做調整。一年會有一個週期性，當士兵由民轉兵，可以受比較完整的週期訓練，這是依據經驗，總結以後得出的規劃購想。

民進黨立委王定宇昨天也在立院質詢國防部長邱國正，詢問目前同年次的人，已經接受軍事訓練役的年次，未來不管義務役變革為何，基本上不會受影響，體位沒有影響、役期也沒有影響？邱國正表示，「都沒有影響。」現在軍事訓練役的資格，將來役期延長以後，一樣服4個月；所以將來會有一個曲線，「一開始延長兵役的人很少，接著逐年增加；原本4個月的很多，然後會慢慢減少」。