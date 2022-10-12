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兵役延長　PTT一面倒支持「抓4個月兵回去」！笑推1方式補時數

▲國防部正在規劃兵役延長。（資料照／記者李毓康攝）

▲國防部正在規劃兵役延長。（資料照／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日國防部長邱國正證實，已規劃將在年底前公布兵役延長的消息，至於延長多久正在討論當中，不過，有傳聞「民國95年」以後出生的役男，役期從現行的「4個月」延長到1年，消息曝光，PTT鄉民一面倒支持，應該將之前只當4個月兵的人通通抓回去，補完剩下的8個月。

有網友在PTT發文，「大家支持四個月的兵補完役期嗎？」照理來說，服滿4個月兵役的人，領到退伍令，就已算是退伍的人，但現在國防部計畫延長兵役，詢問大家是否支持「抓他們回來補完剩下的8個月，大家怎麼看呢？」

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貼文曝光，大批網友舉雙手贊成，「4個月每年應該抓進去教召」、「當然要啊，4個月的年紀是戰場主力耶」、「上戰場的主力只服4個月能打嗎」、「溯及既往，沒當滿2年的都要去補滿」、「支持，1年的也給我滾回兵營補完」、「支持，不能讓國家安全出現漏洞」、「當然支持，最好補回2年兵」、「支持啊，4個月當作夏令營唷」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們大力支持。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友指出，若要找回之前服滿4個月兵役的人，實行上會有困難，「實際上不太可能，那些人已經出社會了」、「太難了，哪來那麼多單位，塞得下這些人」。就有網友表示，可以用教召的方式，「用教召補最沒爭議啊，就乖乖每年召到滿」、「抓來教召就好啦，不會有瞬間擠爆的問題」、「教召來補啊，優先抓4個月的去教召」。

不過，民進黨立委王定宇今（12）日在立法院外交國防委員會質詢邱國正。王定宇詢問，相同年次的役男，有些人已經接受國防訓練役，將來這些人會否受到義務役變革影響？國防部長邱國正今（12日）表示，原本要服軍事訓練役的年次役男，未來不管義務役變革為何，絕對不須延長役期，一樣服4個月。

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