快訊／稱4個月兵沒戰力　邱國正：1年才能訓練出合格的戰鬥兵

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兵役延長議題備受國人關注，國防部長邱國正屢次表明將在12月31日前公告，但仍未鬆口延長多少。只是，邱國正今（12日）接受質詢時直言4個月的軍事訓練役沒有戰力，將來可能連參加暑期戰鬥營都不如；他認為，一年能完成整體的訓練，「只要有一個整體訓練，都算作磨練成為一個合格戰鬥兵的條件」。

邱國正12日到立法院報告並備詢，面對國民黨立委李德維詢問兵役縮短又增加的原因，邱國正表示，撇開兩岸因素，當初從年縮短到4個月是因為政治氛圍，一到選舉就砍幾個月。但4個月役期推動後，的確發現訓練時間不足，連一個最簡單的合格戰鬥兵都無法達到，另外4個月役期，經過5周後沒有被分到部隊，就在一個兵科學校或某單位一直待到役期結束。

邱國正說，他預判，這種兵源將來可能連參加暑期戰鬥營都不如，「這些軍事訓練役的到最後，不要講沒有戰力，他連部隊長什麼樣，他都不知道」，所以國防部在一點點改變當中。

邱國正也說，國防部不主動提兵役延長，這要跨部會討論，不是他一個人講了算，後來兩岸情勢緊張，發現役期不夠、訓練不足，「這樣推起來的」。

李德維追問，所以部長覺得各軍種當一年就夠了？邱國正回應，一年能完成整體的訓練，包含專精訓練、下基地，或三軍聯訓基地，只要有一個整體訓練，都算作磨練成為一個合格戰鬥兵的條件。