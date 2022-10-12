自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正日前表示，只要共軍戰機、無人機等「實體的」進入我方領空，就算是「第一擊」，一定會反制。立委江啟臣12日質詢時質疑，反擊樣態為何？邱國正回應，「第一擊之後就接招了」，對於江啟臣詢問是否代表開戰？邱國正表示，「對！」，邱國正指出，因此一再強調要慎戰，這就是為什麼前一陣子一再壓抑、不輕易開槍。

邱國正昨表示，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但中共的無人機現在「有事沒事就越界」，因此不管是無人航空器還是其他，只要是實體的（越界），就當作是第一擊。

邱國正、國安局長陳明通12日出席國防及外交委員會備質詢，立委江啟臣質詢時表示，2020年就改了，針對第一擊有「自衛反擊權」，但無人機有時候飛一飛，萬一失控飛到領空，此時要如何反擊、反擊樣態為何？

邱國正指出，料敵從寬，任何可能都要思考，只要航空器有實體，就啟動自衛反擊，會鎖定、預警同步在做，若還是硬闖、侵入我們領空，會對我國造成危害了，就啟動反擊。

對於江啟臣詢問反擊後作為，邱國正回應，第一攻擊之後就接招了，此時江啟臣詢問是否代表開戰，邱國正表示，「對，這是很嚴重的事情，因此一再強調要慎戰，這就是為什麼前一陣子一再壓抑、不輕易開槍。」