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連千毅二審判7年立馬喊捐500萬　律師潑冷水：三審翻盤機率小

▲▼連千毅（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

▲連千毅二審遭判徒刑7年。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王的連千毅在風光時曾拍賣遊艇、直昇機等天價商品，但在2019年引爆直播主之亂後，被羈押311天，後來儘管轉趨低調，但仍爭議不斷，甚至多起官司纏身，其中，他涉及組織犯罪和槍砲的案件一、二審都被判刑7年，他除了喊上訴外，也說要捐500萬元要做善事；對此，法界認為連在三審要翻盤的機率不大，因為不可能做了壞事後，花錢買「贖罪券」就沒事。

連千毅曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，後來他進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅（左二）官司纏身。（圖／記者黃彥傑攝）

律師洪永志認為，連千毅在法院審理過程中，對於犯行還是沒有完全承認，不是推給小弟，就是說不知情、沒授權、沒教唆，但目前他的小弟都已經認罪，獲得易科罰金的機會脫身，所以才會被判7年的刑度，而且一、二審見解一樣，對於犯罪事實的調查應該都已趨完備，未來連既使上訴三審想翻盤的機會恐怕不大

對於連千毅捐錢做善事的舉動，洪永志也認為幫助不大，因為犯罪後捐錢，就好像「贖罪券」一樣，如果這樣就可以脫罪，那有錢人不就可以一直犯罪。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅（右二）希望三審拼翻盤。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅在2019年因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但讓他被羈押311天，期間整個事業幾近停擺，聲勢也不若以往。

連千毅涉及的官司中，除了昨日二審宣判的槍砲和組織犯罪外，2019年4月有網友在他節目鬧場，他憤而「請」對方到速食店，開直播要他吞下9個漢堡和十多瓶養樂多引發爭議。同年連千毅也因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢今年初依恐嚇罪將他起訴。

此外，連千毅還因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，上個月6日上午10時許被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，7日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，接著又被刑事局人員開車帶走。調查過程中警方發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是中國山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。

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