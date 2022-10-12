獨／二審仍判7年…連千毅嘆損失好幾億　怨法官：維持原判太扯了

記者陳雕文／綜合報導

知名直播主連千毅身揹6案二審判7年，他透過臉書發文，聽到判決結果以平常心看待，但其實內心波濤洶湧，面對記者詢問，他無奈表示，「我沒賣過假貨！這三年來商標法案件全部不起訴，但直播生意仍損失好幾億；此外我認真行善，每年舉辦活動幫助清寒家庭，這樣二審還維持原判，真的太扯了。」

▲連千毅深感無奈。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

知名的網路拍賣一哥連千毅（本名：連健任）在2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，在高雄鼓山、新北五股等處成立直播間，帶領旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網拍一哥。

●心有不甘

連千毅表示，人非聖賢孰能無過？我這些日子已經做了那麼多好事，每年舉辦至少3場救助清寒家庭、捐米等等活動，還協助弱勢就業（比方：扶持鄧佳華一同直播）在本月5日我還跟傷害案的當事人和解！一直展現出犯後良好態度，而這些法官都不採納，全部都只以網路輿論（網友指控賣假貨、NFT詐財等）當作判決依據。

▲連千毅（右二）官司纏身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅說，過去三年，指控我賣假貨的案件通通不起訴，但這些案件也已經害我的直播買賣損失了好幾億，我知道自己有做錯事，但犯後態度良好，相信大家有目共睹。

連千毅還說，其實在幾天就已經知道會是這個結果，但到現在心裡還是覺得很不平。我舉例，一審判死刑的要犯可因為犯後態度良好在二審改判無期，我這些年做那麼多好事回饋社會，到了二審法官還維持原判真的太扯，儘管我尊重司法，但難以接受，因此會再上訴，另外我也將捐出500萬元，來幫忙無力下葬，處理後事的清寒家庭民眾，每戶10萬元補助！

▲連千毅表示將捐出500萬幫助清寒家庭。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

●爭議案件一次看

連千毅涉及的官司中，除了今日宣判的槍砲和組織犯罪外，2018年因網購退費糾紛與買家郭姓男子爭執，竟嗆對方「要行使什麼7天鑑賞期，去購物台行使」等，還附上2張黑衣人參加喪禮出殯的照片，被郭男提告恐嚇，法院審理後於去年11月依恐嚇罪判連千毅拘役60日，可易科罰金6萬元定讞。

2019年4月，有網友在他節目鬧場，他憤而「請」對方到速食店，開直播要他吞下9個漢堡和十多瓶養樂多引發爭議。後來連千毅又因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢今年初依恐嚇罪將他起訴。

▲連千毅在2019年引爆直播主之亂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2019年9月，連因拍賣「超級福箱」遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，連指使小弟到對方寵物店開槍示威，最後遭羈押311天，直到2020年7月一審遭判刑7年，恐嚇等判刑1年、可易科罰金，可上訴。經過兩年多的審理，高雄高分院今日上午宣判，駁回連的上訴，維持徒刑7年的判決。全案可上訴。

此外，連千毅還因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，上個月6日上午10時許被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，7日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，接著又被刑事局人員開車帶走。

▼連千毅涉嫌販賣爭議NFT商品。（圖／記者黃彥傑攝）



