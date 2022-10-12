已和解+做公益...連千毅二審用這招拚翻案　法官不領情

▲連千毅（左二）官司纏身。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名直播主連千毅2019年9月在引發直播主之亂，高雄地方法院前年一審依違反組織犯罪、槍砲等罪判連千毅徒刑7年；另涉恐嚇、強制等罪判1年，得易科罰金。連千毅不服上訴，審理時連對於犯行採取認罪的策略，但仍以不知情、未指示、未參與等理由辯解，甚至與被害人和解、從事公益活動，希望法官給予無罪或輕判，但合議庭衡量他的犯行後，仍支持原審的刑度，所以駁回連的上訴，維持維持徒刑7年的判決。

▲連千毅引爆直播主之亂。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

連千毅在2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但街頭械鬥、傷及無辜民眾，還指使小弟到對方寵物店開槍示威。

全案在2020年7月一審宣判，連千毅遭依6項罪共判處有期徒刑8年55天，其中1年刑期、與55天拘役可易科罰金42萬元，應執行刑為7年；連千毅罪名包括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年、剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判4個月、55天、以及毀損罪6個月。

▲連千毅（右二）官司纏身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅不服上訴，審理期間，連千毅還曾經因為染疫，向法院聲請暫停審理，連在上訴時對於犯行採取認罪的策略，但仍以不知情、未指示、未參與等理由辯解，也與被害人和解、從事公益活動，希望法官給予免罪或輕判。

但二審合議庭衡量他的犯行後，仍支持原審的刑度，駁回連的上訴，其中不得易科罰金部分，括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年，合併執行7年；另外剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判徒刑4個月、拘役55天、以及毀損罪6個月，合併執行1年，得易科罰金，全案可上訴。