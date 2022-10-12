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「直播主之亂」判7年　連千毅：會再上訴...捐500萬助清寒家庭

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲知名直播主連千毅（右二）官司二審宣判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳雕文、劉人豪／高雄報導

知名直播主連千毅在2019年9月在引發直播主之亂，高雄地方法院前年一審依違反組織犯罪、槍砲等罪判連千毅徒刑7年；另涉恐嚇、強制等罪判1年，得易科罰金。連不服上訴，高雄高分院今（12）日上午宣判，駁回連的上訴，維持徒刑7年的判決。可上訴。對此，連千毅表示，聽到判決後很平常心，會再上訴，並稱會捐出500萬幫助清寒家庭。

知名的網路拍賣一哥連千毅（本名：連健任）在2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，以高雄鼓山一處直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅在2019年引爆直播主之亂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但街頭械鬥、傷及無辜民眾，還指使小弟到對方寵物店開槍示威，連在遭羈押311天後，2020年7月一審遭判刑7年，恐嚇等判刑1年、可易科罰金。

連千毅不服上訴，審理期間，連千毅還曾經因為染疫，向法院聲請暫停審理，經過兩年多的審理，高雄高分院今日上午宣判，駁回連的上訴，維持徒刑7年的判決。全案可上訴。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

▲連千毅在臉書發文表示將上訴 。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

對於二審結果出爐，連千毅也在臉書發文指出，聽到判決後很平常心，會再上訴，另外也將捐出500萬元，來幫忙無力下葬，處理後事的清寒家庭民眾，每戶10萬元補助！

連千毅也強調，「這三年來，商標法全部不起訴，無罪、經查驗，本人公司並無販售、假貨之違失情節！以正視聽！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品攝）

▲連千毅表示將捐出500萬幫助清寒家庭。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品攝）

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