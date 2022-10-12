連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

▲連千毅（左二）官司纏身。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名直播主連千毅在 2019年9月在引發直播主之亂，高雄高分院今（12）日二審宣判，維持7年的判決，連千毅第一時間表示會上訴，但高調喊捐500萬元做善事，不過對比他去年11月因恐嚇案件，在審理時向法官哭窮，表示月收僅5、6萬元，希望博取同情的作法，形成強烈對比。

連千毅是臉書網路購物平台「蘭庭精品」直播主，以直播競標走紅，更以「現主時（現在）」、「刷一整排愛心、漢堡」、「包軌（包起來）」等言詞引人注意，後來生意越做越大，連保時捷、直升機和遊艇也拿來拍賣，拍賣時身邊更不缺美女、現金來「吸睛」。

▲連千毅高調喊捐500萬元。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

但他在2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但街頭械鬥、傷及無辜民眾，還指使小弟到對方寵物店開槍示威，後來連千毅被羈押311天，一、二審更因組織犯罪、槍砲等罪被判刑7年，其他罪名則合併執行1年，可易科罰金。

在得知二審判決後，連千毅表示很平常心，會再上訴，並稱會捐出500萬幫助清寒家庭。

▲連千毅（右二）二審仍遭重判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅的大手筆做善事令人想起他的另一起官司，2018年郭姓消費者向連千毅購買手錶欲辦理退費，卻遭受恐嚇並收到有眾多黑衣人的照片，連千毅依恐嚇罪被起訴，橋頭地院一審宣判處拘役60天，得易科罰金，連上訴後，高雄高分院去年11月二審宣判，駁回連的上訴，全案定讞。

引人矚目的是，連千毅在直播時以多金的形象，吸引網友目光，不料此案他在法院審理時，竟然自陳從事網路直播買賣工作，每月收入約5至6萬元，且育有2 名未成年子女，經濟小康，與網路上高收入的印象「差很大」。