大陸房市冷颼颼！　逾20城大推「農民進城買房」





▲大陸多地推動農民進城購房。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

鼓勵農民進城購房，再次成為大陸多地積極推動樓市的一大舉措。今年以來，至少包括吉林省延吉、江蘇省泰州、湖北省黃岡等20多地發布鼓勵農民、農民工進城購房的相關政策。地方政府多給予購房補貼、契稅補貼等優惠政策，部分政策提及農民進城購房可享受戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險等城區人口同等政策。

據《澎湃新聞》報導，包括吉林省吉林、貴州省遵義、安徽省潛山、黑龍江省佳木斯、吉林省長春、湖北省麻城、吉林省雙遼、四川省南充、江蘇省興化等城市以及四川省涼山彝族自治州寧南縣、貴州省黔西南州晴隆縣、江蘇鹽城阜寧縣、江蘇鹽城大豐區、湖南株洲茶陵縣、河南信陽羅山縣、四川宜賓高縣等地，也相繼公布鼓勵農民、農民工進城購房的相關政策。

實際上，鼓勵農民進城購房並非此次房市調控的新產物。早在2015年底，中共中央政治局召開會議時提出，要化解房地產庫存，透過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定房地產市場。在當時房市「去庫存」的大背景下，加快農民工市民化，鼓勵有條件的農民工買房成為重要措施。

在58安居客房產研究院分院院長張波看來，2016年大量三四線城市去庫存，就已經消耗了大量的農民在縣城的買房需求，同時前幾年返鄉置業更是吸引了一大批在三四線老家買房年輕人的購房需求。因此，本輪的鼓勵農民進城買房能夠有效吸引到的購買力和幾年前相比已大大減少。

此前，《經濟日報》發布的評論文章指出，此類政策的初衷，一方面是為了應對房地產市場下行壓力，挖掘農民購房潛力去庫存，另一方面也意在試圖「以房留人」，緩解當地城鎮化率不足、人口流失的狀況。

文章也指出，但是提升城市吸引力，是一項全方位系統工程，僅靠補貼等政策吸引農民進城購房，隨著優惠效應的遞減，恐怕難以真正留住農民，實現政策預期。農民願不願意進城，其「本」在於能不能獲得就業機會，提高收入水平，在此基礎上才願意通過購房留下來。

最後，文章也強調，農民進城買房只是第一步，如果不下功夫完善產業配套設施和營商環境，健全就業、教育、醫療等保障，補齊環境基礎設施、公共服務設施等方面短板，那麼鼓勵農民買房的效果就會大打折扣。