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大陸 大陸焦點 特派現場

雙十國慶前夕陸刊登涉台文宣　《黨建》：台獨是絕路、外人靠不住

▲▼習近平。（圖／路透）

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中共召開二十大前夕，中共中央宣传部主管《黨建》雜誌昨晚9日刊出一篇十九大以來對台工作的綜述的文章，重點包括全面加強對台工作集中統一領導、堅決反對「台獨」分裂等七大重點。該文強調，在臺海組織實戰化軍事演訓，依法打擊「台獨」頑固分子及其背後金主等軟硬兩手政策，目的就是要讓台灣民眾認識「統一有好處、『台獨』是絕路、外人靠不住。」

《黨建》首先提及，全面加強黨對台工作的集中統一領導。該文緊抓十九大以來，習近平對台工作作出一系列重要指示批示，強化黨中央對台工作的集中統一領導。中央台辦深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，不斷增強做到「兩個維護」的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

該文稱，習近平指出，抓好對台工作會議精神傳達部署，推進年度對臺重點工作任務開展，推動加強並及時研究、協調、處理重大涉臺問題。加強對臺幹部隊伍建設，透過舉辦全國地方臺辦主任培訓班、全國對臺工作系統黨建工作研討班，提高對臺幹部隊伍的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

第二點，開闢國家統一理論新境界。新時代黨解決台灣問題的總體方略是做好新時代對台工作的根本遵循和行動綱領。做好新時代對台工作，必須全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，在學懂弄通做實上下功夫。透過開展教育培訓、學習研討，深化對台工作幹部對總體方略的領會把握。

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲大陸涉台文宣指出，「台獨」是絕路、外人靠不住。（圖／路透）

第三點，堅決反對「台獨」分裂文章強調，「在台海地區組織實戰化軍事演訓，加大對『台獨』分裂勢力的軍事懾壓。依法打擊『台獨』頑固分子及其背後金主，促使島內社會深刻認識到統一有好處、『台獨』是絕路、外人靠不住。深刻揭露民進黨當局假『民主』真『民粹』，『以疫謀獨』『以武謀獨』，為謀取政黨私利、不惜充當外部勢力遏華棋子，無視台灣同胞利益福祉的政治圖謀和本性。」

第四點指出，兩岸融合發展持續深化。該文細數十九大以來，大陸出台多項涉台政策，「31條措施」「26條措施」「11條措施」「農林22條措施」，取消台灣居民在大陸就業需辦理就業許可的相關規定，制發台灣居民居住證，設立5個海峽兩岸產業合作區，新設立25個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點。

該文稱，據統計，2021年兩岸貿易額達3283.44億美元，同比增長26.0%，首次突破3000億美元。團結廣大台灣同胞，排除民進黨干擾阻撓，克服新冠肺炎疫情影響，保持兩岸交流合作發展態勢。

第五點提出，兩岸各界對話協商邁出重要步伐。「和平統一、一國兩制」是黨解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。十九大以來，明確堅持和完善「一國兩制」制度體系，積極探索「兩制」台灣方案，盡最大努力爭取和平統一的前景。並與台灣各界人士代表圍繞「兩岸關係與民族復興」主題開展對話協商。

第六點，兩岸命運共同體意識感染更多台胞。「對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。」細數疫情爆發後，安排滯留湖北臺胞返臺、救治在大陸確診的台胞、統籌安排在陸台胞和台灣臨時入境台胞接種疫苗，全力支援台企儘快復工復產達產。持續分享疫情資訊和防控資料，促成BNT新冠疫苗復必泰。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲中共召開二十大前夕，刊出十九大以來重要涉台工作綜述，共有七大重點。（圖／路透）

第七點，維護穩固國際社會一中格局。該文重申，「台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」

文章稱，十九大以來，堅持按照一個中國原則處理國際涉台事務，廣泛做國際社會工作，堅決反對外部勢力插手台灣問題，堅決遏阻台灣問題「國際化」，持續鞏固國際社會堅持一箇中國原則的格局。

文章指出，堅決反對我建交國同台灣提升實質關係，堅決有力同有關國家打「台灣牌」、搞「以台製華」的挑釁行徑作鬥爭，向國際社會宣示捍衛核心利益的堅定立場。

文章強調，中美元首影片會晤和通話中嚴正表明在台灣問題上的原則立場，劃出紅線，提出警告，要求美方慎重行事，清晰傳遞了捍衛國家主權和領土完整的決心意志能力。

文章進一步說，針對美國個別政客赴台竄訪，採取一系列堅定有力的反制措施，對「台獨」分裂勢力進行懲戒，沉重打擊了「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的囂張氣焰。

文章重提，堅決挫敗民進黨參加世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等僅限主權國家參加的國際組織及其活動的圖謀。先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜建立或恢復外交關係。

最後，文章強調，「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務。」

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