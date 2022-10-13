老公外遇！正宮寄「討客兄故事」到小三公婆公司　判賠6萬元

▲正宮寄信到小三公婆公司散布她「行為不檢點」（圖／達志／示意圖）

記者劉人豪／綜合報導

黃姓女子發現老公外遇，去年將寫有「她利用了我先生對人的同情心和憐憫，取得了金錢上的援助及生理，心理的需求」等字句的信件，寄到小三公婆經營的公司，控訴小三破壞他人家庭幸福美滿，且不用膠水封信件，讓公司員工開啟看到內容後散佈，黃女被老公和小三連手提告求償，台灣高等法院審理後，判決黃女須賠償兩人3萬元。

判決書指出，小三翁女與黃女的丈夫發生婚外情後，與丈夫在2021年將此事告訴黃女，並請她轉達老公勿再糾纏、騷擾，並且交換了聯絡方式，沒想到黃女在同年3月，將寫「整個事件的開端是你的太太不檢點的行為造就了今天的局」、「她利用了我先生對人的同情心和憐憫，取得了金錢上的援助及生理，心理的需求」、「你們的婚姻問題和你太太的不潔自愛，才是這個事情的導火線」等的信件，寄至翁的公婆所經營的公司，散布不實言論。

2人認為，黃女信件中所寫的屢次勾引人夫、行為不檢點，捏造性生活不滿足等內容均為不實，且屬翁女之私德，與公益無關，黃女明知2人沒在該公司任職，故意將信件寄至該公司，使第三人得拆閱信件，侵害名譽、隱私權而情節重大，造成精神上受有莫大痛苦，要求賠償。

高院認為，該信件背面並無明顯膠水痕跡，且信件内容朝外對折，也沒有明顯的膠水痕跡，任何經手信件之人均可直接或輕易開啟閱覽，因而得知翁女與他人有婚外情，予以傳述、廣布，使公司其他員工均知，認定黃女確實侵害王男及翁女名譽及隱私權，判決黃女須各賠償王男及翁女各3萬元確定。