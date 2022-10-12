主管夫外遇色喊「來吃我」　內湖房產送妻補償…小三逆轉判免賠

▲高級主管外遇小三，小三被判須賠償元配，但二審後認為元配已經獲得高額的不動產作為補償，改判小三免賠。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

人妻小婕（化名）控訴，擔任於某科技公司高層主管的老公，偷吃公司內櫃台小姐，小三甜蜜傳訊「等你來吃我寶貝」、「想念你抓我屁股」，小婕崩潰離婚後，提告小三求償30萬，法院一審判賠15萬，但由於老公具連帶賠償責任，小三只需賠7.5萬；上訴二審時，小三再提出小婕與老公離婚時，有獲得老公轉讓位於台北內湖區的房產賠償，光車位部分市價就達300萬，法院審後認為小婕的損害已連帶受到補償，也將小三需賠的7.5萬撤銷免賠。

判決指出，小婕與身為科技公司主管的老公婚後育有3子，她卻發現老公從2018年開始，與公司櫃台小姐偷偷交往、發生性關係，老公對小三表白「如果不是為了小朋友，我早就離開跟你在一起了」、「即使失去所有，我也會跟你從頭開始」，她看見這些殘忍的字句，認清老公心已完全不在這個家，心死離婚，並提告小三求償30萬損害賠償。

法院一審後，認為小三明知男子已婚有小孩，還與他親密交往，判須賠小婕15萬，但由於男子負連帶責任，小三只需負責一半7.5萬的賠償。

但小三不服上訴，小婕也加碼拿出2人煽情的對話紀錄，小三不斷示愛「我會跟你說好幾遍，我愛你我愛你寶貝」、「好久沒跟你滾床了」、「等你來吃我寶貝」、「我也想念你抓我屁股」，老公則熱情回覆「只想抱著你，感受妳的體溫」、「晚上我要好好處罰你」、「想念你的翹屁股」、「要在一起永遠的話～就是要彼此talk，talk後再一起滾床～不行的話，就再滾一次床」，顯見2人多次發生性關係。

法院二審後，仍認為15萬賠償適當，但重新審酌賠償關係，因為老公在與小婕和解離婚時，移轉了台北市內湖區不動產所有權當成補償，其中車位部分市價就達300萬，顯然高於判賠15萬的金額，因老公與小三為侵權共同責任，依消滅連帶債務，小婕再向小三求償無理由，於是改判廢棄原審賠償，全案確定。