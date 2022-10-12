不想將2歲女交給生父　同婚母自製安眠藥果醬殺害她

▲女子自製安眠藥果醬，餵食2歲女兒吃下。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區陳姓母親因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交給生父，竟將平時服用的安眠藥物摻入自製果醬中，餵食女兒服用後燒炭。結果女兒往生但陳女卻獨活。一審將她判刑12年，案經上訴，高院12日改將她判刑11年10月。可上訴。

本案發生於去年4月間，凌晨1時許，陳女將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓2歲多的女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，打算帶著女兒一起走。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後仍宣告不治。檢方依「成年人故意殺害兒童」等罪，對陳女提起公訴。

法院審理時，陳女否認犯罪，一審法院調查後認定陳女有罪，重判有期徒刑12年，案件上訴第二審。

二審高院審理時陳女仍否認犯罪，她當庭委屈表示自己也吞了百顆藥物，還強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」、「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，多次在庭上哽咽落淚。至於女兒的生父張姓男子也多次到庭，並向法官陳述「她（陳女）是預謀殺人，不是她所謂的『過失』。」張男強調，打監護權官司時陳女一再表示雖服用藥物，但不會影響生活起居，因此陳女取得監護權；但案發前一週，陳女利用各種藉口不讓他看女兒，顯然早有預謀要殺害女兒。

高院也當庭勘驗案發當天屋內畫面，但她對法院播放的影片，竟說「當天的印象有點模糊」、「不記得那天發生的狀況」，最後還懇請法官准許保外醫治，似乎不在意女兒的生死。全案於12日宣判，高院還是認定她有罪，改判刑11年10月。