新竹縣議員鄭昱芸詐領助理費21萬餘　判刑3年8月

▲新竹縣議員鄭昱芸涉嫌詐領助理費，二審判刑3年8月。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣議員鄭昱芸，遭檢方指控利用人頭詐領公費助理補助費21萬餘元，提起公訴，檢方還因為她「台大政治所」碩士畢業身分，請求加重其刑。一審重判7年4月，但上訴二審後，高等法院認為她確實為地方做事，情輕法重，酌減其刑，改判3年8月、褫奪公權2年。可上訴。

1978年出生的鄭昱芸為無黨籍新竹縣議員，2014年進入政壇當選芎林鄉代表，2018年轉戰新竹縣芎林選區議員選舉獲當選，年僅39歲。不過檢方起訴指出，鄭女於2018年12月底至隔年1月4日間某日，在芎林鄉某工作室，向吳姓女子商議她為人頭，申報為公費助理，薪資詐領後歸鄭女所有；吳女同意後於「聘書」上簽名，每月支領2萬6900元公費助理薪資。2人之後又討論，將吳女的36歲兒子、陳男一同申報「假助理」詐領助理費。總計詐領22萬4547元。

檢方查證屬實後，依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，對鄭女等人提起公訴。另外檢方也在起訴書中交代，因鄭女為台大政治研究所高學歷知識之士，卻犯下如上犯行，建請法院從重量刑。

一審法院審理後，將鄭女重判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案經上訴，高等法院二審審理後，重新計算詐領的金額，認為鄭女利用吳女、陳男的人頭戶，分別詐領各11萬3,674元、10萬4,575元，合計詐領助理費21萬8,249元，確實有罪。但考量她「擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務」，考量詐領僅21萬餘元，若科以最低刑度為7年以上有期徒刑，情輕法重，因此高院依照刑法59條減刑，改判有期徒刑3年8月、褫奪公權2年。