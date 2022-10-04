基泰董座涉「境外不動產吸金上億」未到案　總經理等人漏夜複訊中

記者黃翊婷／綜合報導

上市公司基泰建設（2538）董事長陳世銘等人，被控涉嫌利用投資境外不動產為號召，吸金約上億元。台北地檢署昨日（3日）指揮調查局北機站，兵分19路搜索並約談陳世銘、基泰總經理馮先勉等13名嫌疑人，但陳和2名員工沒有到案，其餘10人深夜陸續被移送至北檢漏夜複訊中。

▲基泰建設董事長陳世銘等人被控吸金。（圖／翻攝自Google地圖）

經檢調調查，陳世銘等人被控利用投資境外不動產為號召，並保證可回本獲利，從2011年到2014年間吸引10名投資人掏錢加入投資，原本前幾年的利息都有正常支付，近年卻開始出現拖延現象，投資人警覺有異，立刻向檢調提出檢舉，初步估計吸金約達到上億元。

由於這是違反《銀行法》未經主管機關核准的金融業務，台北地檢署3日指揮調查局北機站，兵分19路搜索並約談陳世銘、基泰總經理馮先勉等13名嫌疑人到案。不過，實際到案人數只有10人，陳世銘行蹤不明，另外2名員工也尚未到案。

馮先勉等10人3日深夜陸續被移送至北檢漏夜複訊，全案將朝違反《銀行法》偵辦。基泰建設則在3日公告，證實有檢調單位前往公司進行搜索，公司方面會配合調查，並不會對公司的財務業務造成影響。