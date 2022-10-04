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基泰建設涉嫌吸金上億！　總經理150萬交保「千萬藍寶堅尼接風」

▲▼基泰總經理馮先勉Ａ。（圖／記者游宗樺攝）

▲基泰總經理馮先勉。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

基泰建設日前遭人檢舉，涉嫌利用投資境外不動產，並已可保本保利作為號召，招攬民眾投資，吸金達上億元。台北地檢署3日指揮調查局北機站進行搜索，並約談總經理馮先勉等10名被告以釐清案情。經漏夜訊問後，檢方認為馮涉嫌違反《銀行法》，諭令以150萬元交保，並限制其出海、出境。馮步出地檢署時，外面還有一輛銀色藍寶堅尼接風，馮簡單與駕駛示意後便搭乘賓士離開。

據了解，基泰建設日前遭人檢舉，在2011年間，找上有意願投資的民眾，表示公司正在大陸進行住商不動產的合建案，只要民眾砸錢投資便可穩定獲利。除此之外，基泰還特別開了一場非公開說明會，馮先勉甚至帶著有意投資者前往大陸參訪，同時還設立一間境外公司，作為投資標的，但最後基泰承諾的獲利並未實現，不甘被騙的投資人才紛紛站出來提出告訴。

▲▼時任基泰開發部副理翁光輝。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼基泰時任開發部襄理胡永芳。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼會計部副理兼代理發言人李秋雲。（圖／記者游宗樺攝）

▲時任基泰開發部副理翁光輝（上）、基泰時任開發部襄理胡永芳（中）、會計部副理兼代理發言人李秋雲（下）。（圖／記者游宗樺攝）

檢調接獲情資，發現基泰建設於2011年至2014年間，對外宣稱可投資境外不動產，並有固定年息，藉此名目吸金達上億元，其中有被害人拿不回款項，發現是騙局一場，憤而紛紛提告，檢調初步掌握約有10多名被害人，正逐步擴大追查中。

檢調接獲情資，3日對基泰建設等19處進行搜索，並將相關被告於深夜陸續帶至台北地檢署開庭，漏夜訊問後，諭令馮先勉以150萬元交保並限制住居、出境、出海，基泰員工楊靜玟20萬元交保，時任開發部襄理胡永芳、員工李佩伶、基泰關係企業財團法人臺北市快樂一生慈善基金會董事翁金杏，3人各獲10萬元交保，李、翁2人並限制住居。

▲▼馮先勉之子、基泰董事馮樹廷。（圖／記者游宗樺攝）

▲馮先勉之子、基泰董事馮樹廷。（圖／記者游宗樺攝）

馮先勉兒子馮樹廷、時任開發部副理翁光輝、會計部副理兼代理發言人李秋雲、合作廠商人員徐長勳、基泰法律顧問徐志明等5人，被檢方諭令限制住居；而會計謝佳伶、基泰員工王素鳳，則以證人身分請回。此外，基泰建設董事長陳世銘原先也在檢調的約談名單中，但他昨未到案，檢調將擇日再約談。

馮先勉凌晨進入北檢時，面對守候媒體詢問不發一語，僅在清晨交保離開時對媒體說一句「辛苦了」。見到馮先勉步出北檢，守候在外的親友立即對他說了一聲「休息。」，馮隨後便朝一名駕駛藍寶堅尼的男子走去，輕拍他的手臂示意後，便搭上賓士車離開。

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