少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

▲原PO半夜送餐遇到失戀少女。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同的狀況。桃園一名網友表示，最近在送餐的時候，在路邊看到一名只穿著長版T恤的少女，眼看狀況不太對勁，他隨即上前詢問，才知道對方失戀了，所以才會一個人在街上閒晃，他見狀便好心送對方回家。PO文曝光隨即掀起熱議。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日晚上11點多在桃園中山路附近送餐的時候，發現有名少女身穿白衣、打赤腳，一開始以為對方喝醉了，想要幫忙叫警察，結果靠近一看才發現對方沒有穿內衣褲，擔心對方被性侵了，隨即準備報警處理。

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▲少女失戀在路上亂晃。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不過少女發現後急忙阻止，透露其實是因為和男友分手了，心情不好才會漫無目的地走了1個多小時，因為沒有帶錢包和手機，所以不知道該怎麼回家。原PO見狀表示願意送少女回家，並提醒以後不論分手有多傷心，都不能只穿一件衣服就出門，重點是連錢包都沒帶，但也同時慶幸對方走了一個小時，並沒有碰到壞人且順利回家。

不少人看到後紛紛表示，「好心人，我相信會有好報」、「她很幸運遇到你，也謝謝你願意幫忙，要不然半夜在路上亂晃，很容易發生意外」、「你會有福報」、「好人一生平安」、「幸虧她遇到的是你這位正人君子，真的很幸運，好人一生平安」、「女人心情再不好，也不要留有讓壞人動手的機會」，但也有人提醒，「以後還是要報警，如果她出事，她家人還可能會告你」、「好心人，不過建議下次遇到類似狀況，還是報警或是尋求其他女性來協助，避免節外生枝」。