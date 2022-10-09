客人突送金項鍊！女外送員驚「該注意什麼？」　網急勸：別亂拿

▲原PO跑外送收到一條金項鍊。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同的狀況。一名女外送員就說，最近送餐的時候，客人突然送了一條金項鍊，她當下完全不知道該怎麼反應，就先收下來了，但事後還是覺得不太妥當，因此PO文詢問「該注意什麼？」不少人看到後紛紛警告，「小心下秒進警局」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」表示，最近去送餐的時候，突然遇到一名男客人送她金項鍊，當下頓時腦袋空白就收下來了。不過因為是第一次碰到這個狀況，且禮物比較貴重，讓她有點擔心，只好發文詢問「我該注意什麼？」她也說自己懷疑對方可能是和女朋友吵架，所以才把要送給女方的項鍊轉贈給她。

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不少網友看到後紛紛表示，「以身相許做回報」、「是訂情的信物」、「這個款式跟我看過的有點像耶，我看到的那個項鍊要2萬出頭」、「其實這是娃娃機夾出來的」、「仿的不用太認真」、「其實是小費」、「肯定是前女友的」、「晚上睡覺夢到有人找你，就知道該注意什麼了」、「注意身分證別被拿去登記了」、「下次可能外送地址為戶政事務所」。

也有人提醒，「說不定是贓物」、「會不會告你偷竊？天下沒有白吃的午餐，要馬他是噁男，不然就是栽贓你，在外多一點防備是必須的」、「來路不明的東西不要亂收」、「針孔攝錄器，偷聽器」、「小心變共犯」、「注意前腳踏出去，後腳他打電話報警說遺失失物項鍊」，還有網友擔心，「你不怕有類似密宗在東西裡面」、「會不會是泰國來的項鍊，有施咒的那種？」「小心是降頭」。