▲美國眾議員江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，雙方就台美經貿關係、區域安全等議題交換意見。美國眾議員江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）表示，他到台灣參加國慶活動，是希望提醒世界，美國對於自由安全印太區域的共同承諾與責任，比以往還要強健。她說，台灣是亞洲民主未來的希望燈塔，也是美國跟全世界各國盟友的貿易夥伴。

蔡英文致詞時表示，訪團是今年第8個美國國會議員訪問團，特別是在中國8月軍演後到訪，讓她感受到美國國會對台灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。她說，在座的主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）前天剛參加國慶典禮，回顧歷史台灣人克服萬難，從威權走向民主，因此面對威權打壓台灣絕不屈服，會持續捍衛民主跟自由的價值。

蔡英文表示，這幾個月看到威權主義擴張，造成人民的痛苦，她則重申台灣願意跟美國與所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。

江笙致詞時表示，他到台灣參加國慶活動，是希望提醒世界，美國對於自由安全印太區域的共同承諾與責任，比以往還要強健。她說，台灣是亞洲民主未來的希望燈塔，也是美國跟全世界各國盟友的貿易夥伴。

江笙表示，美台關係非常重要，不論對國家安全還是經濟安全，她很感激今天有這機會可以跟蔡英文以及台灣官員說明這一點。她指出，德州跟台灣有非常長遠的關係，這建基於貿易、投資跟觀光，她很高興聽到全球晶片短缺時，台灣製造商宣布可以在德州投資50億美元建立製造廠。

江笙說，達拉斯跟桃園從2007年就是姐妹市，2021年時跟桃園市長鄭文燦會面，希望桃園機場可以加入預先通關計畫，而此行也有跟相關人員會面討論此一議題。

江笙表示，在2021年12月，她跟佛羅里達的眾議員也有提出台灣預先通關法案，這不僅強調台美關係，還要印太區域的重要性，桃園國際機場每天有好幾十個航班往返美國，如果可以建立預先通關機制，台灣要去美國的旅客就可以更順暢，可以提升台美往返交流，她很驕傲可以來台灣強調，台美往返機場可以增加安全性跟便利性。