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施暴「港湖女神」高嘉瑜破相惹眾怒　林秉樞被控8罪一審判刑2年2月

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲高嘉瑜（左）揭發遭當時男友林秉樞（右）施暴遭遇。（資料照／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳雕文／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁在旅館暴打，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜勇敢出面揭發，贏得許多同情，林秉樞也迅速被拘提到案，共被羈押226天才獲准交保80萬元，最被起訴8大罪嫌，新北地院審理進行最後辯論時，林男庭訊自稱「人生已經毀了，但我沒這麼壞！」檢察官具體求刑3年，合議庭今下午4點判決，判處林秉樞有期徒刑2年2個月，其中傷害罪8個月刑期不可易科罰金。 

本案源於號稱「港湖女神」的立委高嘉瑜，去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男同月間更因自己母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞被移送新北地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（資料照／記者黃彥傑攝）

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，包括強制、傷害、妨害秘密、偽造文書等，經法官裁定繼續羈押，直到今年（7月）15日才准許林男交保80萬元，前後共羈押226天。

高嘉瑜得知林秉樞交保重獲自由，曾公開表示：「晴天霹靂，不能接受！」她也在審理期間，於去年7月1日親自出庭，對決被她稱為「惡魔」的林男，雙方在法庭激烈交鋒，本案雖始終不公開審理，但攻防音量之大，仍不時透出法庭木門傳到外面，包括高嘉瑜不滿林男的辯護律師提問方式，高聲抗議：「只是在羞辱我！」

高嘉瑜當天庭外受訪，林秉樞最常用的脅迫手段，就是放話「我要讓妳上新聞、我要發動網軍攻擊妳、我要讓妳立委選不下去、讓妳身敗名裂」等等，且本案被害人很多，「只有我一個人站出來提告，我一定要很有勇氣去面對，堅持告到底」，希望不要再有下一個受害人，所以這個過程，「我一定會堅持，不會屈服，勇敢面對」。

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（資料照／記者黃哲民攝）

高嘉瑜批林男持續說謊、不肯面對錯誤，可見惡性非常重大，希望法官「判最重刑度」，讓林男得到應有的懲罰。對於必須回想受害過程，高嘉瑜睜大雙眼彷彿噙淚，承認「對我來講非常折磨、痛苦，也是一個二次傷害，老天爺給我使命面對這樣的人，希望這樣的人有人揭發他，讓大家知道 他擅於說謊，利用他的權勢威脅、欺負很多比他弱勢的人，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外！」就由她負起「收拾這個人的責任」。

林秉樞交保後刻意低調，出庭仍主張影片中可見高嘉瑜看著鏡頭在笑，「怎麼會說我偷拍呢」，他也否認逼高嘉瑜寫自白書，推稱是高嘉瑜「自己要寫的」，林男還當庭向法官訴苦，自稱交保後，去外面吃飯脫口罩被認出來，搭計程車也被認出來，「我的人生已經毀了，但我沒這麼壞！」

林秉樞在最後辯論程序中，堅稱沒對高嘉瑜私行拘禁與強拍不雅影片，他還拿出自己的藥單告訴法官「我有在吃藥了，我拿給妳看」。法官安撫林秉樞「好好好！沒有那麼嚴重啦！你要好好吃藥，接受治療」，林男乖巧回答「我會我會」。

辯護律師指稱林男所做的精神鑑定報告有欠缺、不夠詳細，應該不能採用，因為林男對於很多事情的描述並非事實，代表很多情節是林男的幻想，例如林男的財力多寡，如果不去問林男家人，根本無法卻認真假，律師認為書面鑑定報告仍有細節需要調查，請求法官再次開庭釐清，但被拒絕。

合議庭今下午宣判，林秉樞涉犯多罪，合併應執行有期徒刑2.2年，其中可易科罰金共12罪，以新台幣1000元折算1日，包括強制罪6月、恐嚇罪4月、妨害秘密罪4月、毀謗罪6月、電腦使用罪5月、偽造文書7罪共7月；另傷害罪判刑8月，不得易科罰金。

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