快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明0+7期間醫療防疫規範。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，因應即將實施邊境0+7入境管理新制，入境人員免除居家檢疫，改採「7天自主防疫」，經綜合評估國內疫情、醫療量能狀況，及醫療機構防疫安全與民眾探病等需求，自10月13日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，若符合4項例外情況，自主防疫期間也可經醫療機構評估後，在出示快篩陰性後前往醫院探病。

醫療管制變更說明如下：

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一、探病管制：

自主防疫期間勿至醫院探病。但符合以下例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後前往探病：(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；(3)病人病情惡化或病危探視；(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

二、陪病管制：

自主防疫期間勿至醫院陪病。但符合「病人有特殊照顧需求(如：須有照顧者陪同之幼童或生活無法自理等)，且經醫療機構同意」之例外情形時，得經醫療機構評估同意，於入院陪病當日執行家用快篩陰性後陪病；陪病期間每日執行家用快篩至自主防疫期滿，並提供每名住院病人之陪病者1名公費篩檢。

三、醫療照護感染管制：

自主防疫期間之醫療或檢查，建議由醫師依病人治療之急迫性及必要性等，綜合考量延遲該等醫療或檢查及疾病傳播風險後決定；非急迫性、必要性之醫療或檢查，建議以延後為原則。

四、醫療照護工作人員返回工作建議：

於自主防疫期間返回工作者，建議於返回工作前進行1次公費家用快篩，且於自主防疫期間，每1至2日於上班前進行1次公費家用快篩；醫療機構得依傳播風險及工作性質等評估調整篩檢頻率。

指揮中心籲請民眾務必遵守自主防疫期間各項防疫措施，並請地方政府及醫療機構落實執行，以降低疾病傳播風險。指揮中心將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。

▲0+7期間醫療防疫規範。（圖／指揮中心提供）

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