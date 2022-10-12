　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

▲▼10/12中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、發言人莊人祥主持記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

媒體報導韓國5月就放寬「倍拉維（Paxlovid）」至12歲以上即可使用，質疑台灣對用藥資格限制太嚴格。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，韓國放寬是基於疫情升溫與開藥情形不踴躍等2大考量，且須同時符合慢性病等條件，與我國一開始公佈條件一致，台灣相較於澳洲、紐西蘭等須符合2~3項條件才可開藥的限制，「已經比較寬鬆了」。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增5萬2338例本土病例，創下此波疫情以來次高，連帶口服抗病藥領用也創新高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日共發出1萬0709人份口服藥物，分別為8254人份倍拉維與2455人份莫納皮拉韋。今年迄今兩款藥物累計發出74萬8283人份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，韓國在今年5/13發布新聞稿，鑑於疫情升溫與開藥情形不踴躍等考量，將倍拉維與莫納皮拉韋的開藥年齡從40歲下修到12歲與18歲，但並非年齡到了都可以開，而是要同時符合慢性病資格，與發燒未超過5天等條件，與我國一開始公佈的條件完全一致。

目前我國開立倍拉維的條件為65歲以上長者，或12至64歲符合重症高風險因子的族群，相較於紐西蘭需同時符合3個或3個以上的慢性病條件、澳洲須符合2個以上，澳洲將年齡限制拉高在18歲以上等條件，已經相對寬鬆。指揮中心也持續在專家會議中針對抗病毒藥物研究進展與開立方式進行討論。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／「原子少年」小孩宣布退團！　火大開告
「為什麼牙助都女生？」釣出牙醫說法　眾人驚呆解惑
直擊／林志玲被拱「嘟嘴拍照」可愛翻！　嬌喊：又要被投訴
每月噴10萬！33歲男絕望「怎敢娶老婆」明細曝　網罵太恐怖
驚悚！花防部復興營區「挖出多具白骨」
快訊／女選手痛訴遭襲胸摸下體！　國家隊教練遭停職
快訊／新北男中11刀「脖放血慘死」　警排除他殺
快訊／稱4個月兵沒戰力！　邱國正：1年才能完成整體訓練
「陶朱隱園」有多猛？門前小溪+2萬棵樹　還要復育螢火蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青春無敵！橘色惡魔＋小綠綠交流　「小綠綠版櫻桃小丸子」好吸睛

《聖誕夜驚魂》導演提姆波頓巡迴展來台！上百件手稿首次曝光

宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」　4大繪本經典角色明年1月登場

外界憂台大新校長重演「卡管事件」　教長回：依程序核定

校園防疫新制上路　教長：快篩劑儲量達「教職員工生總量5成」

每月噴10萬！33歲男絕望「怎敢娶老婆」明細曝光　網罵太恐怖

兵役延長　PTT一面倒支持「抓4個月兵回去」！笑推1方式補時數

快訊／東北風炸雨彈！北台灣「3縣市大雨特報」

醫曝「快篩戳咽喉」較易驗出陽性　羅一鈞：不見得準確

他染疫後「失聲」3個月！　胸腔醫1絕招：聲音回來了

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

青春無敵！橘色惡魔＋小綠綠交流　「小綠綠版櫻桃小丸子」好吸睛

《聖誕夜驚魂》導演提姆波頓巡迴展來台！上百件手稿首次曝光

宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」　4大繪本經典角色明年1月登場

外界憂台大新校長重演「卡管事件」　教長回：依程序核定

校園防疫新制上路　教長：快篩劑儲量達「教職員工生總量5成」

每月噴10萬！33歲男絕望「怎敢娶老婆」明細曝光　網罵太恐怖

兵役延長　PTT一面倒支持「抓4個月兵回去」！笑推1方式補時數

快訊／東北風炸雨彈！北台灣「3縣市大雨特報」

醫曝「快篩戳咽喉」較易驗出陽性　羅一鈞：不見得準確

他染疫後「失聲」3個月！　胸腔醫1絕招：聲音回來了

安平古堡改熱蘭遮堡　台南安平民代與里長堅決反對更名

紐西蘭離島大量鯨魚擱淺　近500頭領航鯨喪命…倖存者結局曝

慘遭中國侵門踏戶！航母遼寧號距南韓領海僅70海里　每年入侵200次

靠當沖爽賺100萬　他嗨喊「辭職全心操股」！1年後現況超慘

快訊／「原子少年」小孩宣布退團！ 不滿被污衊「火大開告」

2022《南島船隻特展Rapan島嶼踏浪》於台東TTstyle波浪屋正式啟航

5成脊椎損傷者「發生在29歲以下」　6成認為公共場所無障礙設施不良

頂樓冷氣開18度才有感？　過來人揭「降溫關鍵」：28度就超涼

【廣編】劉芒邀你坐上「OSIM沙發小天后」　成為人人稱羨的好命人

《火影忍者》躍上萬寶龍秀絕技　高質感皮製手機套萬元有找

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

1歲男童家中死亡！送醫檢驗PCR陽性　前一天才因感冒就醫

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

藝人劉真在隔壁病房！她40歲前拼命賺錢差點心臟衰竭

輪到你加薪！　5星座年底財運事業超旺

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

更多熱門

相關新聞

疫情連3降！估明確診數會再降低

疫情連3降！估明確診數會再降低

台灣即將在明日解封邊境，但國內本土疫情仍未完全趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天個案比上週三的少，最近疫情數字連三天下降，是一個好徵兆，但還要繼續觀察。

次世代疫苗開放18歲以上施打首日「6.8萬人接種」

次世代疫苗開放18歲以上施打首日「6.8萬人接種」

深圳首現BF.7！即起實行三天三檢

深圳首現BF.7！即起實行三天三檢

0+7自主防疫「探病4例外」一次看

0+7自主防疫「探病4例外」一次看

本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染PaxlovidBA.5

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面