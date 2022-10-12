他染疫後「失聲」3個月！　胸腔醫1絕招：聲音回來了

記者張乃文／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰今分享一段41秒影片，內容是一位患者確診3個多月後，持續失聲。但找到醫師後「兩週服藥好很多了」。蘇一峰更說自己的「絕招」一樣好用，因為病人過去也曾在醫學中心治療，但無效，而這項絕招就是「化痰藥」。

胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書貼出一段2分5秒的影片，是一名青壯年病患，染疫後失去正常的聲音長達3個月，就算把麥克風放到患者前面，聲音依舊小到需要把喇叭開到最大聲才能聽到。

而蘇一峰今天也更新最新治療進度，在一段41秒影片中，醫師詢問患者「藥物最有用的是發泡錠？」因為目前病人所服用的藥物僅留下化痰藥。而相較於先前的狀況，病人在最新影片中出現的聲音明顯大了許多，雖仍有些許沙啞，不過已可用正常音量說話。

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▲有患者染疫後失聲3個多月，經過治療已經恢復大半。（示意圖／記者嚴云岑攝）

影片中，病患自述「體質可能較敏感」，有什麼藥物進到體內不久就會有反應。他也說，發泡錠就自我感覺有狀況才吃，沒狀況也就先擺著。蘇一峰則提到，這名患者過去也在醫學中心努力三個多月，但無效。而醫師則表示，「絕招」還是一樣好用，所謂的絕招便是「化痰藥物NAC發泡錠」。

蘇一峰也向《ETtoday新聞雲》記者證實，該名病患用藥兩週後聲音大幅改善，並認為目前可能有許多患者感染後「也有一樣的症狀」，因此這名個案對大家而言，可以說是相當有幫助。

不過，蘇一峰強調，患者本身有安排胸腔電腦斷層檢查，「胸腔沒有腫瘤」。醫師補充，因為有時胸腔長腫瘤，可能會壓迫聲帶的神經，同樣會造成「聲音消失」的問題，換言之，即便染疫後遇到失聲的情況，還是建議要先就醫，而非自行服用藥物，確認未有潛藏癌症。

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