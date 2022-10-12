陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

▲山東安丘教體系統過緊日子。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省安丘市教育局微信公眾號「安丘教育」近日發佈《安丘市教育和體育局關於嚴肅厲行節約、反對浪費紀律的通知》。通知表示，山東省安丘市教體系統89處學校，143處幼稚園，學生近14萬人，在編教職工近9000人。人員眾多、支出龐大、運轉壓力巨大。通知強調，「過緊日子」對教體系統來說尤為具體、尤為重要、尤為迫切。

通知寫道，要全面壓縮開支，凡事簡辦儉辦。除教體局統一規劃和義務教育優質均衡縣創建需要，學校非必要不再批建新的基礎設施建設專案；壓縮經費開支，優先保障水、電、暖、教師培訓、教學物資等學校日常運行費用，除疫情防控、支援基層等特殊任務外，從嚴控制差旅費支出，取消無實質內容的一般性出差。

通知下令，節電節水節紙，推行綠色辦公。儘量減少照明燈開啟數量；電腦不使用時，應設定為休眠狀態，不使用屏保；嚴格控制各種會議，非必要不召開會議，能視訊召開的以視訊形式召開；嚴控一般性學習交流、考察調研。

通知還要求，節約每粒糧食，制止餐飲浪費。強化幹部帶頭，形成濃厚氛圍。教育廣大幹部職工像對待家一樣對待機關、學校，過「緊日子」，打「長遠譜」； 把「厲行節約、反對浪費」納入科長、校長履職評價。