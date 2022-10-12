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新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

▲▼新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會、新北市長候選人林佳龍致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近日提出不少政策，也包含「溪北捷運」路線，即串聯目前捷運路線的「縱貫線」。而新北捷運工程局則發新聞稿批評是「開芭樂票」，官網上也有數篇新聞稿砲轟林佳龍政策，對此，林佳龍12日也直呼太誇張，林表示，政策可以討論，但公器私用、縱容甚至指揮市府的部屬去做選戰攻擊，已經嚴重違反行政中立。

新北捷運工程局連發數篇新聞稿反駁林佳龍政策，包含：「空洞的溪北捷運哪來勇氣自比倫敦及紐約地鐵 請先做好可永續經營的功課」、「林佳龍的溪北捷運主張是一個抄襲沒有規劃圖 不切實際亂開芭樂票的路線」、「林佳龍參選人打臉當年林佳龍交通部長」「新北配合中央增加汐東捷運負擔 盼中央儘速核定 請林參選人勿造謠說鬼故事」等，也引起外界行政不中立質疑。

林佳龍回應，市府的做法太誇張，侯市府已經轉化為競選模式，每日一罵，文字更是尖酸刻薄，像是市府變成競選總部的模式也在網路引起公憤。

林佳龍強調，「政策可以討論、辯論」，但公器私用，行政不中立，「侯市長說一套，做一套」，縱容甚至指揮市府的部屬去做選戰攻擊，已經嚴重違反行政中立，選民應該要用選票來阻止。

對此，民進黨立委林靜儀偕林佳龍競辦發言人立委賴品妤、新北市議員何博文、李坤城，四位民代聯合召開「行政中立蕩然無存！新北市府成侯競總！」記者會，批評侯友宜領導下把新北市府當競總、逼迫基層公務員當競選打手，不但違反行政中立，且陷公務人員於不義。

林靜儀表示，這兩天非常多民眾發現新北市府網站內部新聞發布、新聞回應，內容幾乎都是針對侯友宜競選對手林佳龍，有各式各樣粗鄙、誇張的言論、用語，幾乎比側翼小編還過分，「不是新北市府應有的等級、態度」。

林靜儀說，若今天一個新北市民點進市府網站想看回應，「你會以為自己點進侯友宜競選總部、以為這些局處首長是侯友宜競總發言人」。林靜儀強調，拜託侯市長不要為難市府官員，他們是新北市民公僕、不是侯市長候選人競總小編，請把競選口水、攻防拿回競總，不要陷公務人員於不義，「這是不當、不適切、對公務人員行政中立造成傷害的行為。」

賴品妤指出，昨晚看到公部門非常激烈的新聞稿感到訝異、錯愕、難過，行政單位應該保持中立、專業謙和去接受人民提問、指正，但侯市長領導下的新北市府倒行逆施、反其道而行。

賴品妤提到，8 月 4 日新北市捷運局新聞稿中以「汐東捷運」攻擊林佳龍，但當時進度是 3 月份交通部已原則性通過、需要新北市府修正綜合規劃報告，就市府不願分擔的經費修改，侯市府遲至 9 月才送出修改內容，卻在 8 月份進度還卡在市府時就發新聞稿攻擊林佳龍。

賴品妤批評，侯友宜把選舉放第一、沒有把民生、捷運基礎建設放第一，「不但不好好做事、加速進度，反而發新聞稿攻擊競選對手」，賴品妤提及近期新北治安發生許多問題，包括三重警暴打路人、民眾衝進樹林分局暴打員警、聚眾鬧事等，但面對外界質疑侯友宜一直四兩撥千斤，「說好好做事，但沒在做事」，目前論壇討論網友都認為新北治安最不好，賴品妤說，侯友宜應出來道歉，並且立刻修正局處首長囂張、乖張的行為。

何博文說，侯友宜強調自己事務官出身、重視行政中立，但他說一套做一套、完全言行不一，過去侯市府用市府資源養發言人、副發言人，但這些發言人對市政不專心、不專業、也沒有令人耳目一新的表現，結果一到選舉時，這些用公家資源養的發言人、副發言人搖身一變通通變成選舉侯家軍，「請問侯市長，這樣可以嗎？」何博文說，許多事務官被迫要講不是他該做、該說的話，侯市長根本把新北市府當競總，新聞、用詞令人瞠目結舌，逼新北市府公務員當打手。

何博文舉例，新北市府局處的新聞稿中出現「胡亂拼湊、抄襲、秀下限、搞烏龍、平行時空」，這是哪門子的公家用語？根本就是競選總部的語言，「侯市長，這是行政中立事務官該用的正式新聞稿用語嗎？」另外像新聞稿用「芭樂票、打臉、轟、慘不忍睹、裝睡的人叫不醒、回嗆、弄巧成拙」等情緒用語，這些字眼完全超越行政機關該有的分寸，侯市長濫用行政資源逼公務員當競選打手，「面對行政中立，從頭到尾說一套做一套」。

李坤城表示，過去國民黨執政時期「黨國不分、國庫通黨庫」，現在侯友宜主政新北市府把市府變成他的競總，每個局處發出的新聞稿若就事論事大家都能接受，但從標題來看完全是抹黑、亂噴口水，這些新聞稿也是在為難基層公務員，「合理懷疑是侯友宜競辦寫好的新聞稿拿給市府局處發」。

李坤城批評，包括城鄉局、交通局、捷運局、環保局、經發局新聞稿標題對林佳龍惡意抹黑謾罵，「捷運局最近花 720 萬元經費做輿情監控，是要監控誰？」他呼籲侯友宜不要躲在局處首長、競選辦公室後面，出來接受辯論挑戰。

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