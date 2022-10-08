美國兵推保護晶片！　彭博：考慮協助撤離「台積電工程師」

▲若共軍犯台，美國考慮撤離台積電晶片工程師。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台積電被台灣鄉民稱作護國神山，總統蔡英文也說它是台灣矽盾，外媒報導指出，烏俄戰爭爆發後，美國政府認為中國襲擊台灣的機率大增，因此做過各種兵推演練，其中一種就是在最壞的情況下，考慮撤離台積電的高技能晶片工程師，還可能採用「焦土」策略摧毀所有台積電的基礎設備，避免北京取得關鍵技術。

根據《彭博社》報導，美國國家安全委員會（National Security Council）估計，如果中國襲擊台灣重創台積電（TSMC），可能會對世界經濟造成超過1兆美元的損失，相當於全球半導體產業每年銷售額的2倍。美國匿名官員透露，白宮正在規劃台積電的緊急應變計畫，但許多細節仍未確定。

其中一項計畫是，若是中共解放軍全面攻入，美國將考慮撤離台灣的晶片工程師，不過即便撤離是可行的，但要在其他地方複製台積電在台灣興建的基礎建設，也需要耗費數年，甚至是數十年的時間，耗資超過數百億美元，同時也無法減輕對世界經濟的影響。

▲如果中國襲擊台灣重創台積電，可能會對世界經濟造成超過1兆美元的損失 。（示意圖／路透）



台積電董事長劉德音先前接受訪問時曾指出，「沒有任何人能用武力強迫的方式控制台積電，若中國解放軍真的侵入台灣，他們也無法讓台積電正常運作，台積電是一個龐大又複雜的組織，晶片製造設備必須與包括美國、日本、歐洲在內的外界同步連結。」

除此之外，美方也可能採取更極端的手段，美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）、哈里斯（Peter Harris）去年11月在美國陸軍戰爭學院季刊《參數》（Parameters）中指出，如果台灣被占領，美國可能會採取「焦土」戰略，摧毀台積電的所有設施，阻止北京取得先進晶片技術。

川普政府時期的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也認同這項作法，「我們絕不能讓這麼寶貴的資產落入中國人手中。」但部分人士也認為，拜登政府可能不會考慮如此極端的作法。

目前白宮未對此做出回應，而白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾向《彭博社》表示，台灣周圍發生軍事事件（military contingency）的威脅仍然顯著，美國立場仍堅定一致，未來會持續抵抗任何試圖以武力改變現狀的行為。

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