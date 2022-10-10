　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「你來了，我們就打！」　德媒報導：台灣建造的隱形之盾

▲▼曹興誠記者會 防彈衣 鋼盔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電創辦人曹興誠宣布捐出30億元，幫助提升台灣國防。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳美依／綜合報導

德媒《每日新聞》以「台灣的隱形盾牌」為題報導，台灣身為全球頂尖晶片製造商，成為世界不可或缺的一部分，也形成一道隱形屏障，使得北京不敢貿然進犯，「對台灣而言，加入中華人民共和國將意味著民主的終結。對世上其他地區而言，也是一場經濟浩劫。」

報導指出，台灣的半導體生產、晶圓代工技術獨步全球，主宰洗衣機、筆記型電腦、智慧型手機等市場，也擁有全球晶片龍頭品牌台積電（TSMC），生產最先進電子設備必須的高科技晶片，「全世界的經濟都需要自由台灣」。

歐洲外交關係委員會安全專家奧特爾（Janka Oertel）解釋，晶片產業已經「全球網絡化」，因而產生深遠政治影響。如果台灣無法出貨，產業將會迅速崩潰，也就是說，對台灣的戰爭將破壞供應鏈，在全球引發動盪，反過來傷害發動攻擊的一方，「這是一個脆弱且複雜的網絡」。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電是全球半導體龍頭。（圖／路透）

不過，台灣的「矽盾」近年出現裂痕，因為各國正努力減少對台依賴。例如美國希望把晶片生產帶回國內，向英特爾（Intel）提供數十億美元補貼，於亞利桑那州建廠。中國希望晶片產業獨立自主，甚至成為高科技產業市場領導者。歐盟也訂定「歐盟晶片法」，投入430億歐元，希望生產更多高科技晶片，「沒有人可以預測，台灣在這場全球競爭中能夠領先多久，而這對台灣自由卻是至關重要的議題。」

諷刺的是，台灣晶片領域先驅者卻不再希望依賴「矽盾」。聯華電子創辦人曹興誠今夏宣布自費捐出新台幣30億元，提升國防、讓數十萬平民接受基礎武裝訓練，以利戰時支援正規部隊。他擔心，台灣最先進的晶片產業，可能使其成為中國軍事目標，若北京控制台灣半導體工廠，將成為強大籌碼。曹興誠向北京清楚表明，「如果你來了，我們將戰到一兵一卒。」

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
蔡英文國慶演說狂喊台灣46次！　提「中華民國」次數曝光
LIVE／國慶最大亮點！　橘色惡魔正式登場
全文／蔡英文國慶演說拋「四大韌性」　喊話北京：尊重台灣人民的
快訊／蔡英文：中華民國台灣是民主象徵　被摧毀是世界挫敗
快訊／蔡英文國慶演說！　預告疫後台灣不會風平浪靜
遊客大鬧蘭嶼被團滅！　登船離開「下一站地點曝光」
藝人遇國慶日全噤聲？　館長1句話戰翻
日本自由行明天解禁！　6大重點一次看：這款APP必下載

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁恐發動核報復！克里米亞大橋爆炸重創自尊心　CNN：危險時刻

伊朗「血腥鎮壓」奪185命證據曝！　狂毆孕婦、闖校抓學生已19童死

「你來了，我們就打！」　德媒報導：台灣建造的隱形之盾

日本自由行明正式解禁！　6大重點一次看：這款APP必下載

拜登通話蕭茲　同聲批評俄羅斯核威脅不負責任

英國僑民慶雙十遊泰晤士河　倫敦塔橋為台灣而開

北韓官媒曝：金正恩親自領導核作戰部隊軍演

俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境

烏克蘭反攻赫爾松地區　收復近1200平方公里失土

克里米亞橋大爆炸　普丁控烏克蘭1機關幹的

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

普丁恐發動核報復！克里米亞大橋爆炸重創自尊心　CNN：危險時刻

伊朗「血腥鎮壓」奪185命證據曝！　狂毆孕婦、闖校抓學生已19童死

「你來了，我們就打！」　德媒報導：台灣建造的隱形之盾

日本自由行明正式解禁！　6大重點一次看：這款APP必下載

拜登通話蕭茲　同聲批評俄羅斯核威脅不負責任

英國僑民慶雙十遊泰晤士河　倫敦塔橋為台灣而開

北韓官媒曝：金正恩親自領導核作戰部隊軍演

俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境

烏克蘭反攻赫爾松地區　收復近1200平方公里失土

克里米亞橋大爆炸　普丁控烏克蘭1機關幹的

花2萬4叫到「牙齒黑應召妹」　他反悔搶回現金！挨告下場曝

鄧紫棋被大陸節目騙！　7400萬酬勞「拖6年都沒收到」

張麗善減輕雲林68億負債怎辦到　讓總統喊輔選劉建國20次

茶博千人茶會吸2000茶粉　農糧署：本屆業績可望達歷屆最高2億元

C羅終打破進球荒！解鎖職業生涯第700顆俱樂部進球　史上第一人

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　國慶高規格維安

國慶連假最後1天　恆春北上車流尖峰時刻曝！警籲走替代道路

「高端戰士」赴日有解！靠4招也能去　符合1條件還可省3500

TOYOTA「大改款7人休旅」將登場！換上新平台＆油電動力

獨／豪宅「雙十埋伏」！高市府對面高樓曬國旗　陳其邁回應了

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

脫衣舞孃「走下消防車」　離譜影片曝

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

英僑民慶雙十遊泰晤士河　倫敦塔橋為台灣而開

克里米亞橋大爆炸　普丁控烏克蘭1機關幹的

日本自由行明正式解禁！6大重點一次看

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

他遭輾斃　路人急奔輪前扒走錢包

克里米亞大橋炸　普丁召開安全會議

中國晶片產業「被美打回石器時代」

日本療養院聘3歲以下童工　嬤感動泣

烏克蘭反攻赫爾松地區　收復近1200平方公里失土

俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境

超狂作弊法！他把整部刑事訴訟法刻在原子筆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面