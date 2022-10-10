「你來了，我們就打！」　德媒報導：台灣建造的隱形之盾

▲聯電創辦人曹興誠宣布捐出30億元，幫助提升台灣國防。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳美依／綜合報導

德媒《每日新聞》以「台灣的隱形盾牌」為題報導，台灣身為全球頂尖晶片製造商，成為世界不可或缺的一部分，也形成一道隱形屏障，使得北京不敢貿然進犯，「對台灣而言，加入中華人民共和國將意味著民主的終結。對世上其他地區而言，也是一場經濟浩劫。」

報導指出，台灣的半導體生產、晶圓代工技術獨步全球，主宰洗衣機、筆記型電腦、智慧型手機等市場，也擁有全球晶片龍頭品牌台積電（TSMC），生產最先進電子設備必須的高科技晶片，「全世界的經濟都需要自由台灣」。

歐洲外交關係委員會安全專家奧特爾（Janka Oertel）解釋，晶片產業已經「全球網絡化」，因而產生深遠政治影響。如果台灣無法出貨，產業將會迅速崩潰，也就是說，對台灣的戰爭將破壞供應鏈，在全球引發動盪，反過來傷害發動攻擊的一方，「這是一個脆弱且複雜的網絡」。

▲台積電是全球半導體龍頭。（圖／路透）



不過，台灣的「矽盾」近年出現裂痕，因為各國正努力減少對台依賴。例如美國希望把晶片生產帶回國內，向英特爾（Intel）提供數十億美元補貼，於亞利桑那州建廠。中國希望晶片產業獨立自主，甚至成為高科技產業市場領導者。歐盟也訂定「歐盟晶片法」，投入430億歐元，希望生產更多高科技晶片，「沒有人可以預測，台灣在這場全球競爭中能夠領先多久，而這對台灣自由卻是至關重要的議題。」

諷刺的是，台灣晶片領域先驅者卻不再希望依賴「矽盾」。聯華電子創辦人曹興誠今夏宣布自費捐出新台幣30億元，提升國防、讓數十萬平民接受基礎武裝訓練，以利戰時支援正規部隊。他擔心，台灣最先進的晶片產業，可能使其成為中國軍事目標，若北京控制台灣半導體工廠，將成為強大籌碼。曹興誠向北京清楚表明，「如果你來了，我們將戰到一兵一卒。」