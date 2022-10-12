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香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網協尋

▲香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網求救。（圖／家屬提供）

▲林明男(左2)國慶日當天早上出門抓土龍後失連至今。（圖／家屬提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹香山地區捕土龍達人林明男，周一(10日)早上到海山漁港附近的溼地捕捉螃蟹、土龍，未料一出門後即失去聯絡，當日晚上家屬發現林明男遲遲未歸，尋求網友協助，提供林明男下落。

家屬表示，80歲的林明男國慶日當天(周一)清晨6點多，按慣例揹著工具，前往香山海山漁港附近的一處濕地準備抓螃蟹跟土龍。

當天晚上家屬陸續下班回家，才發現林明男一直都沒回家，焦急的家人趕緊報警協助，不過，截至目前為止還是沒有發現林明男的蹤跡。

家屬擔心，近日氣溫驟降，又值東北季風帶來強大風勢，80多歲的老人家處境堪憂，懇請民眾，若有發現相關訊息，可向轄區警方提供線索。

▼監視器在林明男住家附近拍下最後身影，至今仍下落不明。

▲香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網求救。（圖／家屬提供）

▲香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網求救。（圖／家屬提供）

▲林明男擅長抓土龍，是小有名氣的土龍達人。

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