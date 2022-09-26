台南翁採竹筍失蹤3天　空拍機+怪手出動！他虛弱倒臥草叢獲救

▲台南市消防局第一大隊人員積極搜尋採筍失蹤的75歲蘇姓筍農，並在第3天近中午找到蘇男，以人力搬運下山送醫救回一命。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局東山消防分隊24日晚上8時1分許接獲民眾報案，指稱75歲蘇姓筍農獨自前往東山區三榮里下寮子福安宮附近的竹筍園採割竹筍卻失蹤，機車停放在竹筍園旁的產業道路，請求協尋；東山分隊出動警義消人員入山區搜尋，直第3天上午終於發現蘇男倒臥於隱密的草叢中，及時搶救送醫救命。

消防局一大隊東山分隊指出，接報馬上派遣消防人員4人，由小隊長蘇木春帶領隊員魏峻暉、吳致緯、林家澔及協同東山義消1人、東山所3人及家屬共10多人進行搜尋，直到於深夜10時許，因晚上視線不良經與家屬協調後，於隔天繼續搜尋。

第二天25日早上9時許，由分隊長王勝宗率隊員林耿輝、侯文章、賴怡甄、林家澔等5人與家屬繼續協尋，並請第一消防大隊支援空拍機協助搜尋，上下午共搜尋4架次無發現，與家屬共分三組搜尋至晚上6時許，才暫停搜尋，26日早上9時許繼續協尋。

第3天26日上午9時許，由白河中隊副中隊長孫全男率小隊長蘇木春、隊員魏峻暉、吳致緯、葉韋震、李進益及協同東山義消共7人，再次與家屬繼續搜尋，由於現場竹林密佈、雜草叢生，面積廣達十幾甲，搜尋不易，於是請家屬雇請怪手開闢通道進入高聳的草叢內搜尋，於搜救人員於上午10時50分發現一處草叢疑有人員走動壓倒的折痕，即請怪手順著痕跡深入草叢，終於上午11時發現失蹤的蘇姓男子倒臥於隱密的草叢中，初步檢傷蘇男身體狀況，他意識清楚，無外傷，相當虛弱，可以應答，因蘇姓民眾已有兩天未進食，且有高血壓、糖尿病，随即給予補充水份及糖粉以恢復體力。

因尋獲蘇男位置離竹林外的產業道路約200公尺，即以人工搬運毯由人力運出，再由東山分隊救護車載送至柳營奇美醫院治療，成功完成這一次失蹤民眾協尋案，所幸人員無大礙，真是萬幸。