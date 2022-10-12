明解封！搶飛出國　換護照超誇張人潮照曝

▲滿滿都是換護照人潮。（圖／翻攝「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

我邊境將於10/13解封，許多民眾搶換護照要飛出國。有網友就直擊換護照的人潮，驚呼「建議還是找旅行社代辦吧！」而《東森新媒體ETtoday》今天（12日）一早也直擊領務局，現場依舊大排長龍。

原PO在11日在「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團指出， 不確定是不是因為11日是連假後第一天，所以人特別多，「照片一樓是填好表格後排隊等待抽號碼排，另一張二樓是拿到號碼牌後，確定200號內再上去的人潮。」

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▼滿滿都是換護照人潮。（圖／翻攝「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）



原PO提醒，近期需要辦理換發護照的旅客，還是交給旅行社代辦吧。對此，許多網友留言，「給旅行社辦護照CP值很高，一本護照10年期，賺一次服務費而已」、「錢能解決的事！我珍惜時間成本。」

行政院拍板10月13日起實施入境「0+7」政策，恢復機場常態入境通關，放寬入境人員採7天自主防疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令，也讓許多民眾搶飛出國。

▲▼今早依舊有許多民眾排隊換護照。（圖／記者陳煥丞攝）



對於換護照人潮，外交部領務局除增加收件櫃檯與加派人力，領務局副局長陳尚友陳尚友更提出三點解方，包括第一、網路填表系統預約申辦，可先在線上填表再預約時間辦理；第二、若是首次辦理護照，可以在全國戶政事務所透過一站式服務辦理；第三、委託親屬、同事同學或旅行社業者代辦。

此外，領務局和國內4個辦事處，每周三開放收件時間延長到晚上8點，民眾可利用此延長時間申辦。