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苗栗菜刀男砍傷2婦...當街揮舞雙菜刀拒捕　勇警辣椒水壓制逮捕

▲▼男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

▲男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣59歲李姓男子昨(11)日下午雙手持菜刀在門口揮舞，還砍傷2名婦人頭部及手部，轄區警方據報趕到，噴辣椒水、用警棍將男子菜刀打落，合力制伏，李男摔倒臉部及頭部等多處受傷，3人均送醫救治，所幸無生命危險。

苗栗頭屋鄉獅潭村於昨（11）日14時50分許，發生一名李姓男子持菜刀在街上揮舞，隨機砍傷2位老婦(陳姓、70歲、頭部刀傷；楊姓、71歲、手部刀傷)，附近居民趕緊報案，轄區頭屋分駐所獲報趕到，見一名男子雙手持菜刀在路上揮舞，警方要求男子放下菜刀，但他揮舞菜刀反抗拒捕，員警使用辣椒水及警棍將李嫌當場制伏，受傷民眾送醫治療，所幸均意識清醒，目前由家人陪同住院觀察療養。

▲▼男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

▲▼男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

李嫌也因在制伏過程中頑強抵抗，造成多處擦挫傷，因李嫌現場情緒激動，目前仍在醫院留院觀察，警方也派員警在醫院戒護。

據了解，李嫌及受傷的2名婦人都住在附近，雙方並無恩怨，至於李嫌犯案動機，尚在釐清了解，警方初步調查，李男精神狀況不穩，懷疑他吸食強力膠或毒品後，造成情緒不穩、失控而持刀傷人。

苗栗警分局表示，因李嫌持刀砍傷路人行為，造成地區居民人心惶惶，警方將在李嫌出院後，依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌，移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請將犯嫌強制就醫及預防性羈押，以維護地區治安安寧。

▲▼男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

▲▼男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕。（圖／擷自記者爆料網）

▲男子手持菜刀被打落後，不慎摔倒在地，隨後被警方逮捕，婦人(右)被刀砍傷驚魂未定。（圖／擷自記者爆料網）

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