林佳龍反擊侯辦批開政策芭樂票　轟「升格沒升級」：市民福利未加倍

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜競辦11日指出，民進黨新北市長參選人林佳龍所提出的政見，一年要多花新北市300多億元預算，砲轟林無視新北財政負擔，只會開「芭樂票」，把市民當做「盤子」。對此，林佳龍12日回應，新北市從台北縣升格為直轄市後預算加倍，但市民的建設與福利卻沒有加倍，可謂「升格沒有升級」，更質問侯友宜是否反對他所提出的三點政策。

國民黨新北市議員參選人呂家愷11日指出，林佳龍提出的許多政見完全沒考量新北市財政，只顧大撒幣、欺騙市民。他舉例，林佳龍提出每月500點綠色交通點數，一年將近240億；智慧觀光周遊券部分，若以林佳龍在台北市開的支票計算，也要25億元；10萬元青年成家基金，以新北人數計算需要20億；另外還有其他多項沒規劃、大撒幣政見，累計新北一年就要多花300多億，「我就問林佳龍，錢從哪裡來？」

針對質疑，林佳龍12日受訪時反問侯友宜，「你難道反對我們給新北市民老人裝假牙嗎？你反對我們敬老愛心卡能坐計程車嗎？你反對青年成家基金支持每對年輕人10萬元，讓他們可以成家立業嗎？」

林佳龍表示，新北市從台北縣升格為直轄市後，12年來預算已經加倍，增加到1800億，可是市民的建設跟福利並沒有加倍。林佳龍說，這就是一個資源分配的競爭，侯友宜選擇把歡樂耶誕城提早到選舉前，從11月初就開始舉辦，但新北市市民的社會福利卻是六都人均預算最低，「我只是要導正現在這種『升格沒有升級』，把市政預算拿去做個人包裝的現況，人民的納稅錢應該用在人民的社會福利上。」

林佳龍補充，有部分政策是可以申請中央補助的，像淨零轉型的綠色交通，以及交通部所鼓勵的公共運輸，「可是新北市都不去爭取，我當交通部長的時候就發現，為什麼很多縣市積極爭取，但新北市就是不願意，導致新北市人均擁有的汽機車是六都第一，車禍最多且死亡率也最高。」

林佳龍也質疑，新北市因車禍而傷亡的民眾這麼多，侯友宜為何不鼓勵大家多搭乘綠色公共運輸，一方面節能減碳也降低交通事故，一方面更符合國家淨零轉型的政策？他痛批，「這就是新北市現在的問題。」

▼林佳龍12日到新莊宏泰市場掃街。（圖／林佳龍競辦提供）