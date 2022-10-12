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社會 社會焦點 保障人權

夫送醉酒女同事回家「只穿內褲同睡一房」　正宮靠2鐵證完勝

記者黃翊婷／台北報導

人妻小玲（化名）2020年3月抓包老公外遇女同事美美（化名），兩人還變本加厲還發展成同居關係，同年11月她在新北市的住處發現不屬於自己的女性化妝品及內衣褲，老公也只穿著內褲與美美待在同一間房間，讓她大受打擊，最終選擇離婚，並另外對美美提告求償100萬元。

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小玲抓包老公只穿內褲，還和女同事美美待在同一間房間裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中主張，老公2020年3月間被發現外遇，向她坦承實情後承諾會分手，沒想到真相卻是變本加厲，還進一步和美美發展成同居關係；同年11月她前往老公位於新北市的住處，意外發現不屬於自己的女性化妝品及內衣褲，當時老公和美美同處一室、同睡一床，老公僅穿著內褲，美美也只穿著上衣和短褲。

小玲認為老公與美美已經發展到交往同居的階段，讓她大受打擊，因此選擇和老公離婚，並另外對美美提告求償100萬元。

對於上述指控，小玲的老公辯稱，事發當天他與多名友人餐敘，席間美美因飲酒不勝酒力，基於同事立場才會護送對方回家，「到達後發現她遺失住家鑰匙，無法進入家門，礙於同事立場，我才將她帶回住處休息醒酒」，而且房間裡面有兩張床，他們是各自睡一張，並無不正當關係；至於小玲發現的那些女性用品，都是他個人所有。

美美也強調，和小玲的老公只是同事關係，事發當天喝醉酒，加上住家鑰匙遺失，才會前往男方住處暫時休息，想等到與親人取得聯繫、拿到鑰匙再離去，而且當時男方的其他家人也在場。

不過，士林地院法官當庭勘驗小玲提供的證據，在其中一張照片中，小玲的老公左手自美美左腋下穿過，環抱住美美的上胸，美美仍面露微笑，胸腋之間屬於女性隱私部位，美美被緊抱住該部位仍神色如常，未面露不悅，可見兩人之間的來往已經逾越已婚男性與異性間通常交往的界線。

接著，法官勘驗小玲提供的錄影影片畫面，她前往老公住處時是晚間10點25分左右，當時老公和美美確實共處在一間臥室中，男方僅穿著內褲，正在套上牛仔褲，上半身未著衣物，女方則穿著短袖長T恤，小腿裸露；兩人深夜共處一室，其中男方還只穿著內褲，此等互動已經逾越一般社會通念的男女交往分際，確實侵害到小玲基於配偶身分關係所生之利益，且情節重大。

法官指出，雖然兩人皆辯稱是因為弄丟鑰匙，女方才會暫時去男方住處休息，但如果只是將住處提供給一般異性友人休息，應該不需要褪去自身衣物，只留下內褲，況且小玲拍攝的影片畫面中沒有旁人，兩人也未舉證在小玲進入房間之時尚有別人在場，縱使當時房子裡有男方的其他家人同住，也不影響本案之判斷，最終不採信他們的說詞，判美美應連帶賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。

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