互喊「寶貝」共眠！人夫摸屁屁哄睡小三　判賠正宮20萬

▲桃園人夫私訊小三「摸摸屁屁，你就睡著了」，被法官判定他和小三侵害正宮配偶權，判賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一人妻指控丈夫出軌，不僅和小三互稱「寶貝」，還上汽車旅館共眠，雖然小三、人夫都否認外遇，但法官勘驗2人訊息，發現人夫曾摸小三臀部摸到她睡著，至少有1次猥褻、共眠的行為，判2人侵害配偶權，應連帶賠償20萬元。

正宮指控，她結婚至今6年，卻發現丈夫和小三在LINE上互稱「寶貝」、互傳曖昧內容，2人還到汽車旅館過夜，至少上過1次床，經她發現不斷追問丈夫後，丈夫也坦承曾跟小三表明他已婚，2人顯然已逾越一般朋友關係，她要向2人連帶求償精神撫慰金100萬元。

人夫和小三皆否認有不倫戀情，人夫表示他和小三是純聊天，只是講話有逾矩，並沒有和小三上過汽旅。

法官查看人夫和小三的簡訊，2人除了互稱寶貝外，人夫還向小三說「很累吧，沒有幫寶貝按摩」、「摸摸屁屁，你就睡著了」，小三也回「你那有只摸屁屁…以為我不知道嗎」，可知人夫曾撫摸小三臀部到她睡著，至少有1次猥褻、共眠的行為。另外，根據正宮提供去年10月的錄音內容，正宮問人夫「和小三多久了」，人夫也自承「2、3月而已」，可見已交往多時，判2人已侵害正宮配偶權，應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。