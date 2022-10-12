勞動部培育專業職人　漆作薪火傳承新秀

▲漆作裝潢職類林裕強老師與國手傅文德，雙人合力以「台中之美」作為主題架構，用色大膽明亮、作品相當吸睛，由選拔中脫穎而出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，參加「2022年度職人傳承新秀選拔活動」，漆作裝潢職類林裕強老師與國手傅文德，雙人合力以「台中之美」作為主題架構，結合大甲媽祖的宗教人文風情，以及台中依山傍海、雲霧山嶺的地貌，用色大膽明亮、作品相當吸睛，由選拔中脫穎而出。

34歲林裕強老師自2011年起即任教於雲嘉南分署，過往也是雲嘉南分署所培育的國手，並於第40屆國際技能競賽獲得漆作裝潢職類的優勝；「取之於分署

用之於分署」，林裕強回想起當選手的時候，也因為啟蒙老師薛武義的耐心傳授，才進而獲選國手代表台灣到國際舞台競賽，現在自己有能力成為老師了，將秉著傳承的心持續培育新秀職人。

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這次參賽2022國際技能競賽國手傅文德，從小就特別喜歡美術繪畫，長大後便一路遵循自己的志向進入漆作裝潢領域，雖然國手之路不順遂，歷經了2次的挫敗後才擠身國手之名，也因如此，特別珍惜這次國際賽的機會，不僅休學2年備賽，更不怕辛苦每日集訓12小時，就是想要證明自己做得到，希望可以站上國際頒獎舞台為台灣爭光。

「2022年度職人傳承新秀選拔活動」係台中市勞工局為表彰各領域職人及技職新秀，展現技藝傳承的創作實力，進行技藝傳承的競賽選拔，共擇選8項重點發展職類，每職類則精選出4組作品，於秀泰生活台中站前店S2館1樓展出；雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為強化技職人才培育，提升國家技術水準，自1968年開始每年舉辦全國技能競賽，讓各職類好手同場競技，選拔優秀選手參加國際技能競賽，讓世界看到台灣的軟實力，雲嘉南分署師資專業且教學設施齊全，係培育職人的優質場域。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署不僅培訓技能競賽選手，同時也開辦許多職前及在職相關職業訓練課程，歡迎15歲以上的失業(待業)民眾及在職勞工踴躍報名參加，只要專業技術在手，努力按步就班一定可以出頭天，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)查詢報名，或撥專線06-6985945轉1121洽詢。