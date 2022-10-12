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國家隊爆MeToo！女選手自揭12歲遭教練性騷　忍20年公開對話

記者黃翊婷／綜合報導

台灣體壇驚傳MeToo事件，一名退役的滑輪溜冰女選手小美（化名）日前透過臉書PO文指控，12歲時遭「南部數一數二的國家隊教練」襲胸、摸下體，時間長達6年，只要有賽事需要和教練待在同一個場合，她都會感到十分恐懼，如今事情已經經過20多年，她終於鼓起勇氣說出這一切，並要求教練公開道歉。

國家隊驚爆MeToo，退役女選手控教練襲胸摸下體。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲小美公開與教練的對話。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

小美10日在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」為題發表一篇文章，內容提到，自己從國一到高三一直受到「南部數一數二的國家隊教練」性騷擾，準備升國中的那年暑假是一切惡夢的開端，遭到性騷擾的隔天，教練居然還問她「我這樣對妳，難道妳都不害怕嗎」，當時她年紀還小，只能裝傻，「難道你就真的覺得我很開心嗎？長期以來言語騷擾、輕視女選手，噁心當有趣，你現在有長進一點了嗎？」

小美將多年來心中的感受化為文字，並在2日鼓起勇氣傳給教練，沒想到對方第一時間竟然是打電話過來，她沒有接，對方就說「抱歉啦！現在就是認真工作的任務了」。小美認為，教練身為人父，也有一名女兒，若今天角色對換，有人這樣對待他的女兒，多年之後只有一句「抱歉啦」，是否會覺得誠意足夠；教練看到回覆，仍表示想要通話，但她自認還沒有做好與對方通話的準備，因此拒絕了。

「想到你用那雙手亂摸我的胸部跟下體，就覺得骯髒至極，真的不懂，還那麼小的女生，你怎麼有辦法？」小美提到，忍了這麼多年終於鼓起勇氣想為自己討公道，教練卻是收到訊息才突然想起來，然後開始感到「難過」，「我一直到高三才離開那個圈子，從國一到高三，一共將近6年的時間，只要有賽事需要跟你在同一個場合，我都膽戰心驚，你卻每次看到我口氣都充滿嘲弄。」

▲▼女孩，陰影，侵害，性侵，害怕，恐懼，黑暗，孤獨，孤單。（圖／視覺中國）

▲小美煎熬了20多年才決定說出來。（圖／CFP，與本文當事人無關。）

該名教練在對話中頻頻道歉，強調那是年輕時犯下的錯誤，他願意透過幫助更多人來彌補過錯，當時做錯事自己也很害怕、後悔，後來私底下對女選手都很尊重。但是當小美提出「公開道歉」的要求之後，他卻說「我今天如果沒有家庭的話就簡單了，但我一直思考當初的情況」，反而讓小美更生氣並回覆道，「當初的情況？你要我再講一次給你聽嗎？摸我胸部跟下體，把我的手放到你的生殖器上面，你還想說什麼？」

教練看完小美的回覆，仍沒有答應公開道歉，反而搬出頭痛、家人等理由，最後說需要時間思考一下，結果思考了幾天之後，他在8日突然改口說對這些事情完全沒印象，「可能是老了」，甚至想約另一名教練一起來當面談談。小美見自己唯一的訴求被無視，無奈之下只好將對話內容都公開在網路上。

小美表示，目前她正處於情緒不安的狀態，「執行一些事需要勇氣，即使它需要花上很長的一段時間。未來或許會有很多不同的聲浪，我知道我會記得自己問心無愧。」不過，她並未透露該名教練的身分，整起事件仍有待進一步追查。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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