明天繼續冷！颱風「桑卡」可能生成時間曝　週末逼近恐引共伴效應

▲受到東北季風影響，今日各地天氣明顯涼冷。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到東北季風影響，明晨低溫仍只有20度左右，宜蘭可能會有局部大雨，另週四可能生成今年第19號颱風「桑卡」，週末將靠近台灣，若通過巴士海峽，可能造成共伴效應，會導致宜蘭、基隆北海岸出現明顯降雨，下週一再有下一波東北季風增強，天氣持續涼冷。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日仍受東北季風影響，清晨中部以北約20到22度、其他地區22到23度，白天大台北22到23度、桃竹苗27到28度、東北部23到24度、花東26到28度、中南部31到32度。

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週四東北季風減弱，早晚低溫約23到25度，白天北部25到26度、桃竹苗28到29度、南台灣32到33度。另週三、四宜蘭可能有局部大雨，週五前北部、東半部也可能有短暫雨。

▲低壓將於週末靠近台灣，也可能進一步增強為颱風。（圖／氣象局）

菲律賓東方海面的大低壓帶中有熱帶擾動發展中，近日可能增強為熱帶性低氣壓，週四、五可能進一步增強為颱風「桑卡」，週末靠近台灣，受到南方水氣北移影響，北部、東半部雨勢更為明顯。

若該熱帶系統通過巴士海峽進入南海，加上東北季風影響，就可能出現共伴效應，導致宜蘭、基隆北海岸出現劇烈降雨，或是熱帶系統移動速度較慢，下週一才通過台灣附近，屆時又有東北季風增強，共伴效應也會更明顯。

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