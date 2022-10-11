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3生肖越老財運越強　貴人相助爽翻身下半輩子吃穿不愁

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲屬雞、狗、豬的人，會隨著年齡增長，財運也會跟著變好。（示意圖／ETtoday資料照）

記者隋昊志／綜合報導

不少人辛苦工作一輩子，就是為了要能安享晚年，要是能在中年發財，那後半輩子就吃穿不愁了，《搜狐網》專欄分析，屬雞、狗、豬的人，會隨著年齡增長，財運也會跟著變好，尤其是屬狗的人，過了40歲特別容易得到貴人相助，過上富足的好日子。

▲希望,好運,開心,陽光,幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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▲屬雞、狗、豬的人，會隨著年齡增長，財運也會跟著變好。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生肖屬雞

屬雞的人相當重感情，對周圍的人很真誠，也因此人緣很好，但遇到困難時，往往不好意思主動尋求幫助，都靠自己一個人扛著。創意十足的他們，自尊心也很強，不喜歡凡事都落後於人，這種性格會讓他們隨著年紀增長，更加發憤圖強，對於人脈的重要性也越來越有體悟，因此也會把握機會借力使力，讓賺錢能力越來越強，日子也會更加富裕。

生肖屬狗

屬狗的人親和力強，做事情也相當有自己的主見，工作上重視團隊精神，可以在團隊中完美配合，順利完成各種任務。除此之外，他們也懂得不斷精進自己，變得更加獨立，年紀越大財運也會變得越來越好，特別是在40歲之後容易得到貴人相助，讓生活過得更加富裕。

但屬狗的人唯一的缺點，就是太容易相信別人，因此也特別容易上當受騙，切記要時時留意可能的騙局。

生肖屬豬
屬豬的人善良懂事，不但很聰明，內心也十分穩重，總是能夠循序漸進完成任務，對朋友們也相當慷慨大方，也因此深受喜愛。隨著年齡增長，屬豬的人財運越來越好，很容易獲得收穫，生活也會更加富足穩定。

不過屬豬的人因為心腸太軟，對人也過於慷慨，相當容易上當受騙，因此要特別留意分辨身邊那些別有用心的人。

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